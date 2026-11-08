Michael Carrick, Old Trafford'daki geleceğine ilişkin Manchester United yönetiminden bu haftanın ötesi için hiçbir güvence almadığını itiraf etti. Premier League'de düşme hattına gerileyen Manchester United'ın teknik direktörü, milli maç arası öncesinde büyük baskı altında.

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Manchester United son üç sıraya geriledi

Nottingham Forest'ın cumartesi günü Manchester City karşısında aldığı galibiyet United'ı düşme hattına itti. Pazar günü Sunderland ve Crystal Palace'ın oynayacağı maçların sonuçlarına bağlı olarak Carrick'in ekibi, Aston Villa karşısına Premier League puan tablosunun en altında bile çıkabilir.

United yönetimi, Eddie Howe ve Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlük göreviyle ilişkilendirildiği yönündeki spekülasyonlar artmasına rağmen, Bournemouth karşısında evinde alınan ağır 3-0'lık yenilginin ardından Carrick'e bir şans daha tanımıştı. O zamandan bu yana ekibi ligde Chelsea'ye yenildi, ardından toparlanarak Roma karşısında dramatik bir Şampiyonlar Ligi galibiyeti elde etti ve dokuz maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Carrick önündeki maça odaklandı

İki haftalık millî maç arası yaklaşırken Villa karşılaşması, Carrick'in görevdeki geleceği açısından belirleyici olabilir. Kulüp yöneticilerinin gelecek hafta da görevinin başında kalacağına dair kendisine açıkça güvence verip vermediği sorulan United teknik direktörü, net bir yanıt verdi.

Carrick, gazetecilere, "Hayır. Her zamanki gibi devam ediyorum. Ne olacaksa olacak. Geçen geceki maçın ardından evimizde oynayacağımız bir sonraki karşılaşmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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Teknik direktör, hafta içindeki Avrupa zaferinin ardından Old Trafford'daki taraftarların önemini de vurguladı. "Umarım taraftarlar, enerji dolu ve izleyeceklerinden umutlu bir şekilde stada gelmeyi sabırsızlıkla bekliyordur. Biz de bunun karşılığını vermeliyiz" diye ekledi.

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Millî maç arasında program değişmeyecek

Görevi üzerindeki yoğun baskıya rağmen Carrick programını değiştirmiyor. Ailesiyle dinlenmek için fazladan izin yapmayacağını, bunun yerine Manchester'da kalan oyunculara yönelik olağan bir antrenman programı hazırlayacağını doğruladı.

Yaklaşan araya ilişkin planları sorulan Carrick, "Her zamankinden pek farklı değil. Gerçekten değil. Millî maç araları her zaman enerji toplamak ve tazelenmek için bir fırsattır. Millî takımlarına giden bazı oyuncular farklı bir ortamda tazeleniyor ama benim buna pek ihtiyacım yok. Şu anki hâlimden memnunum" dedi.

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Takımın programını da anlatan Carrick, "Gelecek hafta kesinlikle antrenman yapacağız ve belki hafta sonu izin vereceğiz. Durumun nasıl gelişeceğine, kimlerin burada kalacağına, kimlerin bizimle olacağına ve neye ihtiyaç duyacaklarına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Villa karşısında belirleyici sınav

Pazar günü Aston Villa ile oynanacak karşılaşma, hem Carrick hem de Manchester United'ın sezonu için kritik bir dönemeç olacak. Takımın düşme hattından çıkması ve Roma karşısındaki geri dönüşle yakaladığı ivmeyi sürdürmesi için olumlu bir sonuç alması şart.

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Öte yandan ligde alınacak bir yenilgi daha, kulüp yöneticilerini millî maç arasında teknik direktör değişikliğine zorlayabilir. Olası haleflerin isimleri şimdiden gündeme gelirken Old Trafford'da hata payı tamamen ortadan kalktı.