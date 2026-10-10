Aquilani: “Amorim’e saygı duyuyorum, tarih yazdı. Dağıtılmadan önce Milan’da oynadım”

Serie A’da ligin altıncı haftasında oynanacak Sassuolo-Milan maçı öncesinde, Sassuolo Teknik Direktörü ve eski Milan oyuncusu Alberto Aquilani, Mapei Stadyumu’ndaki karşılaşmayı değerlendirmek üzere basın toplantısında konuştu. Açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:





Sizinle Amorim’in ortak noktası, Portekiz’de Sporting geçmişinizin olması. Jorge Jesus ile yaşadığınız o deneyimden aklınızda neler kaldı? Milan teknik direktörünü Portekizce selamlayacak mısınız?

“Onu İtalyanca selamlarım, Portekizceyi artık hatırlamıyorum (gülerek, editör notu). Portekiz’de sadece bir sezon geçirdim. Jorge Jesus’u tanıma fırsatını paylaştık; beni çok teşvik eden, bende merak uyandıran ve yeni şeylerin kapısını açan bir teknik adamdı. Bu benim için çok önemli bir süreçti. Amorim orada tarih yazdı, uzun yılların ardından orada kazandı, çok üst düzey sezonlar geçirdi. Kendisine büyük saygı duyuyorum.”





Milan’da nasıldı?

“O görkemli formayı giymiş olmaktan gurur duyuyorum. Milanello’ya girdiğinizde kulübün büyüklüğünü anlıyorsunuz. Çok büyük bir takımda oynadım; bence takımın dağıtılmasından önceki son büyük ekipti, Berlusconi ve Galliani vardı. Şanssızdım da çünkü beni etkileyen bir sakatlık yaşadım.”