Son birkaç saat, genel olarak Körfez futbolunda, özel olarak da Suudi futbolunda, bu sezonki Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi nedeniyle büyük bir kriz yaşanmasına sahne oldu.

Körfez Futbol Federasyonu dün Çarşamba günü, Körfez turnuvasının grup aşamasının ikinci haftasında Suudi kulübü Al-Ittifaq'ı Iraklı Erbil'e karşı oynayacağı maçtan çekilmiş saymaya ve maçı 3-0 kaybetmiş kabul etmeye karar vermişti.

Suudi kulübün, açıklanana göre mevcut koşullar nedeniyle seyahat edemeyecek durumda olmasına rağmen Körfez Federasyonu'nun maçı ertelemeyi reddetmesinin ardından, Al-Ittifaq Irak'taki maçın oynanacağı stada gelmedi.

Bu durum Suudi gazeteci Bedir el-Sakri'nin tepkisini çekti; Körfez Futbol Federasyonu'na ateşli bir saldırı başlatarak, federasyonun bu krizdeki tutumunu sorumsuz ve gerekçesiz bulduğunu belirtti ve bunun aptallık aşamasını geçtiğini vurguladı.

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El-Sakri, "MBC 1" kanalındaki "Nadeena" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Körfez Futbol Federasyonu'ndan gelen bu tutum kesinlikle sorumsuzca; bazı federasyonlar beyin ölümü gerçekleşmiş durumda ve iyileşmeleri beklenmiyor."

Şunları ekledi: "Bu federasyon beni otuz yıl geriye götürüyor; gerici bir federasyon olduğunu söylemek istemiyorum, ama zaman geçtikçe ne iyileşiyor ne de kendini yeniliyor. Bu da Körfez Futbol Federasyonu'nun şah damarına ve toplardamarlarına kök salmış, yayılmış bir başarısızlığın devamıdır."

Devam etti: "Suudi Arabistan Krallığı'nın geçtiğimiz dönemde düzenlediği Arap Körfezi Kupası turnuvasında bile, bilet fiyatları, yayıncı kanallar ve tuhaf yönetmelikler gibi krizler misali üzeri örtülen skandallar vardı."

Suudi gazeteci ayrıca Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'ni küçümseyerek bu turnuvanın ne ileriye ne geriye bir şey kattığını, hiçbir katkısının olmadığını belirtti ve Suudi kulüplerinden önümüzdeki yıllarda bu turnuvaya katılmamalarını istedi.

Şöyle açıkladı: "Körfez turnuvası bana göre Dostluk Turnuvası veya Tebük Hazırlık Turnuvası'ndan pek farklı değil; Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından tanınmayan bir turnuva, dolayısıyla hiçbir değeri yok."

Suudi medya mensubu Abdurrahman el-Humeydi bu açıklamalara şöyle yanıt verdi: "Suudi Arabistan Milli Takımı Körfez Kupası'nı kazandı; peki bunu kutlamamamız mı, yoksa kazanmamamız mı gerekiyordu?"

El-Sakri ise şu karşılığı verdi: "Madem katılıyoruz, kazanmamız gerekir." Ardından ekledi: "Ben turnuvaya karşı değilim, ama uzun yıllar önce cazibesini yitirdi."

El-Humeydi tekrar söz alarak şöyle dedi: "Körfez turnuvasının tanınmaması, Körfez ve Arap karşılaşmaları düzeyinde, aynı şekilde oyuncuların edindiği tecrübeler düzeyinde onun önemini azaltmaz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Körfez turnuvasının Uluslararası Futbol Federasyonu tarafından tanınıp tanınmamasından bağımsız olarak, teknik düzeyde maçları önemlidir."

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan Milli Takımı, yirmi yedinci Arap Körfezi Kupası'nda ("Körfez 27") içinde bulunduğumuz ayın 6 Ekim günü, finalde Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı 2-0 yenmesinin ardından şampiyon olmuştu.