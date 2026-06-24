"Aptalca bir fikir"... Norveçli bir taraftar, "Vikingler"den ayrılmasıyla tartışma yarattı

2026 Dünya Kupası sırasında, Norveçli bir taraftar, Viking mirasından esinlenen ve Norveç milli takım taraftarları arasında yaygın bir fenomen haline gelen kürek çekme kutlamalarına katılmayı reddederek, "aptalca bir fikir" olarak nitelendirdiği bu uygulamaya itirazını dile getirmesiyle gündeme oturdu.

Norveç’in Senegal’i 3-2 mağlup ettiği maçta, televizyon kameraları, Emil Anirsch Labin’i koltuğunda hareketsiz bir şekilde otururken görüntüledi. Oysa etrafındaki taraftarlar, takımın 32’li turlara yükselmesini kutlamak için toplu kürek çekme hareketini yapıyordu.

Ayrıca okuyun

Fas mı, Brezilya mı?.. Koeman, Hollanda’nın bir sonraki rakibi hakkında yorum yaptı

İran teknik direktörü: Dünya Kupası’nda haksızlığa uğruyoruz… Mısır maçı bir istisna olacak

Norveç’in NRK kanalındaki yorumcu, kamera Lapin’e yaklaştığında “Maçın bir parçası olmak istemeyen biri var” dedi; bu sözler Reuters ajansı tarafından aktarıldı.

Lapin ise (Verdens Gang) gazetesine yaptığı açıklamada, “Kürek çekmenin başından beri aptalca bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bundan hiç memnun değildim… İnsanlar kürek çekmeye başladığında açıkça hareketsiz oturuyorum” dedi.

Bununla birlikte Lapin, kürek çekme hareketinin kendisine İzlanda taraftarlarını ve önceki turnuvalarda çıkardıkları “gök gürültüsü” sesini çok hatırlattığını söyledi. Ayrıca kürek çekme hareketinin tarihsel olarak doğru olmadığını, çünkü Viking uzun teknelerinin çoğunlukla yelkenle hareket ettiğini belirtti.

“Görüşümü savunmalıyım ve gelecekte de kürek çekme olmayacak. Eğer şimdi aniden kürek çekmeye başlarsam, bu televizyon ekranında hemen fark edilir… Bir kez başladın mı, sanırım sonuna kadar devam etmelisin,” diye ekledi.



