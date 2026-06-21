Suudi Arabistan milli takımının 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya’ya 0-4’lük skorla aldığı ağır yenilgi, Suudi taraftarlar arasında büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Taraftarlar, bu büyük yenilginin sorumluluğunu Yunan teknik direktör Georgios Donis’e yüklediler, Yeşiller’in ilk turda Uruguay karşısında sergilediği performanstan tamamen uzak bir görüntü sergilediğini öne sürdüler.

Yunan teknik direktöre yönelik sert eleştiriler

Maçın bitiminden sonra sosyal medya platformları Donis’e yönelik sert eleştirilerle doldu. Birçok taraftar, teknik direktörün maçı başından itibaren yanlış okuduğunu ve İspanya milli takımının gücüne karşı koyamadığını düşündü.

Eleştirilerin şiddeti sert ifadelerin kullanılmasına kadar vardı; bazı taraftarlar onu “aptal” olarak nitelendirirken, diğerleri ise aşırı savunma odaklı yaklaşımı ve son yıllarda alıştığımız takımın hücum karakterinden vazgeçmesiyle maça “yenilgiye mahkum” bir zihniyetle girdiğini savundu.









Kadro mercek altına alındı

Donis’in sahaya sürdüğü ilk on bir, özellikle son dönemde Suudi spor camiasının güvenini kazanmış bazı oyuncuların kadro dışı bırakılmasının ardından taraftarlar arasında en çok tartışma yaratan konulardan biri oldu.

Çok sayıda taraftar, teknik direktörün seçimlerinin ne savunma ne de hücum açısından istenen hedefe ulaşamadığını düşündü; çünkü milli takım erken dönemde üç gol yedi ve İspanya kalesine karşı hiçbir gerçek tehlike yaratamadı.

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Teknik direktör, beş savunmacıya güvenmesi nedeniyle de eleştirilere maruz kaldı. Birçok kişi, bu taktiğin İspanya’nın tehlikesini azaltmak yerine ona daha büyük bir avantaj sağladığını, özellikle de takımın hatları arasında ortaya çıkan geniş boşluklar nedeniyle, düşündü.

Uruguay’ın performansı ile karşılaştırma öfkeyi artırdı

Uruguay maçıyla yapılan karşılaştırma, Donis’e yöneltilen eleştirilerin şiddetini artırdı. Suudi milli takımı ilk maçta daha dengeli ve disiplinli bir görüntü sergilemiş ve 1-1’lik beraberlikle değerli bir puanı almayı başarmıştı.













Taraftarlar, Yeşiller’in İspanya karşısında hem defansif organizasyon hem de topu dışarı çıkarma becerisi, hatta sahadaki mücadele ruhu açısından Uruguay maçında sergilediği her şeyi kaybettiğini düşündü; bu da pek çok kişinin, teknik direktörün açılış maçında takıma nispeten başarı kazandıran fikirlerinden geri adım attığına inanmasına neden oldu.

Yeşil Burun maçı Donis’i baskı altına alıyor

Şimdi tüm gözler, Suudi milli takımının turnuvadaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek olan Yeşil Burun Adaları ile oynanacak bir sonraki maça çevrilmiş durumda ve Yunan teknik direktör üzerindeki baskı giderek artıyor.

Taraftarların büyük bir kısmı, Donis’in hatalarını bir an önce düzeltmesi ve takımın karakterini geri kazanması gerektiğini düşünüyor. Özellikle de, 2026 Dünya Kupası’ndaki yolculuğunun başlangıcından bu yana Suudi taraftarları için en öfkeli gecelerden birinin ardından, yeni bir başarısızlık eleştirileri ikiye katlayabilir ve onu daha da zor bir duruma sokabilir.