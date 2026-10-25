Santos FC'nin maçında yaşananların fitilini, Brezilyalı süperstar ile rakip oyuncu Rodrigo Nestor arasındaki sert mücadele ateşledi. Nestor'un gereksiz müdahalesine tepki gösteren Neymar, topu ona fırlattı ve maçta yarım saatin biraz üzerinde bir süre geride kalmışken sarı kart gördü.

İki oyuncu hararetli biçimde tartışırken Neymar, Bahia Teknik Direktörü Rogerio Ceni ile de atışıp onu itti. Ancak ikinci yarının başlamasına kısa süre kala tansiyon hâlâ düşmemiş görünüyordu ve Vinicius Junior kuralı olarak adlandırılan düzenleme Neymar'ın başına iş açtı.

Şampiyonlar Ligi'nde Vini Jr. ile karşı karşıya geldiği maçta Gianluca Prestianni'nin, ağzını eliyle kapatarak Real Madrid oyuncusuna ırkçı hakarette bulunduğu iddiasıyla yaşanan olaydan bu yana FIFA, ağzını kapatan bir oyuncunun kırmızı kartla oyundan atılmasına izin veren bir kural getirdi.

Bu kural yalnızca Dünya Kupası'nda değil, Brezilya liginde de uygulandı. Neymar da Nestor ile tartışırken aynı hareketi yapınca, Nestor'un hakemi Neymar'ın ihlaline dikkat çekmesinin ardından yapılan kısa VAR incelemesi sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bunun üzerine Neymar öfkesine tamamen hâkim olamadı. Rakibinin üzerine yürümek istedi ve güçlükle engellendi. Maçın ardından 34 yaşındaki oyuncu, davranışı için Santos taraftarlarından özür diledi ancak Instagram üzerinden Nestor'a ağır suçlamalar yöneltti.

Neymer, Nestor ile yaşadığı olay ve gördüğü kırmızı kart hakkında ne söyledi?

"Nestor'un bugün bana yaptığı çok ciddi bir şey. Bu kural ırkçılığa karşı getirildi, o ise ağzımı elimle kapattığım için maçta avantaj elde etmek istedi. Ona tek kelime etmedim" diyerek tepki gösterdi.

Neymar, hakaret ettiğini kabul etmekle birlikte bunun futbolda normal olduğunu söyledi. "Ama onun yaptığı çok ciddi. Bu, ırkçılığa karşı bir kuralsa böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Akıl alır gibi değil, yaşananlardan dolayı üzgünüm. Açıkçası gerçekten çok sinsi davrandı."

Rakibinin maçtan sonra olaylara ilişkin verdiği röportajla da alay etti: "Nasıl bir örnek olmak istiyor? Dürüstlükten bahsetti, ben de dürüst biriyim ama ben bir erkeğim. Senin yaptığın yapılmaz" dedi.

Açıklamasını şu sözlerle bitirdi: "Bir aptala kendini gösterme fırsatı verdim. Teşekkürler Nestor, ben rahat uyuyabileceğim ama sen sinsi oyunlarınla bunu başaramayacaksın."