Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, Barcelona karşısında oynanacak olan merakla beklenen El Clasico'nun atmosferini kızıştırdı. Takımını eleştirilere karşı savunan Mourinho, maça yönelik teknik planını açıklamayı reddetti ve İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında yarın pazar günü Spotify Camp Nou'da oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında alaycı açıklamalar yaptı.

Barcelona'nın abartılı övgüler alırken Real Madrid'in aşırı eleştirilere maruz kalmasıyla ilgili bir soruya karşılık Mourinho şunları söyledi: "İnsanlar bir hafta önce ağır bir yenilgi alacağımızı düşünüyorsa, bunu düşünmeye devam edecekler. İnsanların Barcelona hakkında söylediği güzel sözler beni etkilemiyor, çünkü bu beni ilgilendirmiyor."

Barcelona'nın üstün performanslar sergilediğinde övgüyü hak ettiğini ekleyen Mourinho, Real Madrid'in projesinin daha başında olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: "Bize tamamlanmış bir takım gözüyle bakılıyor ve bu futbolda son derece zor bir şey, ancak biz henüz bu aşamaya gelmedik. Yalnızca üç ay çalıştık ve hazırlık döneminde her hafta yeni oyuncular katılıyordu, ardından ara dönemi geldi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hâlâ ilk aşamalardayız; teknik direktör oyuncuları tanıyor, performanslarını analiz ediyor ve çalışma yöntemlerini belirliyor, oyuncular da onun fikirlerini tanıyor. Bu nedenle, bu aşamadaki bir takımı yıllardır uyum içinde olan başka bir takımla kıyaslamayı adil görmüyorum."

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Birkaç gün önce uzatmaya başladığı sakalı ve bunun kendisine şans getirip getirmediğiyle ilgili olarak ise Mourinho bu fikirle alay ederek şunları söyledi: "Bu kesinlikle bir batıl inanç değil. Sakalla kötü mü görünüyorum? Değiştirmeli miyim?" Ardından, futbol dünyasında batıl inançlara inanmayan az sayıdaki kişiden biri olduğunu vurguladı.

El Clasico için planı ve ilk on bire ilişkin olarak ise Portekizli teknik direktör herhangi bir ayrıntı vermeyi reddederek şu sözlerle yetindi: "Bu soruyu cevaplamayacağım, başka bir soru sorsanız daha iyi olur. Planlardan, oyunculardan veya kadrodan bahsetmeyeceğim."

Mourinho, takımının savunmadaki zayıf noktaları ve daha fazla hücum ağırlıklı bir oyun anlayışına yönelme olasılığıyla ilgili bir soruyu da alaycı bir şekilde karşılayarak gazeteciye şunu söyledi: "Sen akıllısın, ama ben aptal değilim!"