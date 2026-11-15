Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, İspanya karşısındaki maçta kırmızı kart görmesine sebep olduktan sonra İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu Elliot Anderson'a öfkeli sözler yöneltti. Yamal, topu defans oyuncusu Quansah'tan kaptıktan sonra İngilizler henüz 3 gol farkla öndeyken İspanya milli takımını maça geri döndüren bir penaltı kazandı.

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Teknik direktörü Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı, fiziksel üstünlüğü sayesinde ev sahibi ekibe karşı hâkimiyet kuruyor ve Metropolitano sahasında büyük bir galibiyete doğru ilerliyordu; ta ki karşılaşmanın seyrini değiştiren o an gelene kadar.

Yamal, topu Guehi'den kaptı ve İngiltere kalesine doğru yöneldi. Kendisini kaleci Trafford ile neredeyse birebir karşı karşıya kalmış buldu; ancak Anderson arkadan yetişti, ona tutundu ve kaleye doğru ilerlerken onu yere düşürdü.

Hakem İspanya lehine penaltı kararı verdi ve Yamal'ı net bir gol fırsatından mahrum bırakan müdahalesi nedeniyle Anderson'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Böylece İngiltere Milli Takımı maçı on kişi tamamlamak zorunda kaldı.

“Aptal, aptal”: Yamal'ın Anderson'a öfkesi

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Olay, kırmızı kart kararıyla son bulmadı. Yamal, sahadan kalkar kalkmaz Anderson ile ağız dalaşına girdi ve yüzüne karşı “Aptal, aptal” ifadesini tekrarladı. Ardından İspanya Milli Takımı'nın penaltıyı kullanıp oyunu yeniden başlatabilmesi için ona sahayı hızla terk etmesini işaret etti.

Penaltıyı Mikel Oyarzabal kullandı ve fırsatı harcamayarak topu filelerle buluşturdu. İspanya'nın ilk golünü kaydederek farkı 3-1'e indirdi ve ev sahibi ekibe maçtaki umutlarını yeniden canlandırma fırsatı verdi.

Bu an, İspanya Milli Takımı'nın İngiltere baskısı karşısında zorlandığı ve rakibinin ataklarını durdurmanın bir yolunu bulamadığı bir anda geldi. Nihayetinde Yamal, topu Guehi'den kapıp takımının oyununa yeniden canlılık katan penaltıyı kazanarak sahneyi değiştirmeyi başardı.