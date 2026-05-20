Apple TV ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyebilirim?

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük turnuvası olmaya hazırlanıyor ve Apple TV, bu heyecanın her dakikasını kaçırmamak için en kaliteli ve yüksek performanslı platformlardan birini sunuyor. İster Apple TV 4Kister daha eski bir Apple TV HD kullanıyor olun, tvOS App Store üzerinden geleneksel yayıncılara ve özel spor yayın ağlarına doğrudan erişebilirsiniz. Maç başlamadan önce cihazınızı ayarlamak, büyük ekranda sorunsuz, yüksek kare hızına sahip bir izleme deneyimi sağlar.

GOAL, açılış maçından finale kadar maçların hiçbir anını kaçırmamanız için en iyi yayın uygulamaları, yayıncılar, abonelik seçenekleri ve kurulum ipuçlarını da içeren, Apple TV'de 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyeceğinizi ayrıntılı olarak anlatıyor.

Hangi uygulamalar Apple TV'de 2026 FIFA Dünya Kupası'nı yayınlıyor?

Bölgenize bağlı olarak, resmi yayın uygulamalarını doğrudan tvOS ana ekranınıza indirebilirsiniz.

ABD’deki izleyiciler için 104 maçın tamamı FOX Sports kanalları üzerinden yayınlanacak; bu sayede Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV veya YouTube TV gibi özel tvOS uygulamaları aracılığıyla canlı TV hizmetlerinden İngilizce yayınları izleyebilirsiniz. ABD’de İspanyolca yayınlar için ise Peacock uygulaması maçları canlı olarak yayınlayacak.

Birleşik Krallık'taki izleyiciler, BBC iPlayer ve ITVX uygulamalarını indirerek BBC ve ITV arasında bölünmüş yayınlara erişebilirler. Kanada'da TSN ve RDS dijital medya haklarına sahiptir ve canlı erişim için kendi Apple TV uygulamalarını gerektirirken, Avustralyalı taraftarlar her maçı SBS On Demand uygulamasında canlı olarak izleyebilirler.

Hangi ülkeler Apple TV'yi destekliyor?

Ülke / Bölge tvOS App Store'da Kullanılabilirlik Apple TV'de Popüler Dünya Kupası Uygulamaları Avustralya Tam destek SBS On Demand Brezilya Tam destek GloboPlay, CazéTV Kanada Tam destek TSN, RDS Fransa Tam destek TF1+, beIN Sports Almanya Tam destek MagentaTV, DAZN Japonya Tam destek DAZN, yerel yayıncı uygulamaları Meksika Tam destek TelevisaUnivision, Vix Yeni Zelanda Tam destek Sky Sport Now Güney Afrika Tam destek YouTube, FIFA+, belirli akış uygulamaları Birleşik Krallık Tam destek BBC iPlayer, ITVX Amerika Birleşik Devletleri Tam destek FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV

Apple TV'ye Dünya Kupası yayın uygulamalarını yükleme

Cihazınızı kurmak iki dakikadan az sürer ve Siri Remote ile sadece birkaç tıklama gerektirir.

App Store'u açın: Apple TV ana ekranından mavi App Store simgesine gidin ve tıklama pedinin ortasına tıklayarak uygulamayı açın.

Kanalınızı arayın: Yukarı kaydırarak üst menüye gidin ve Arama simgesini (büyüteci) seçin. Ekran klavyesini kullanabilir veya uzaktan kumandanızın yan tarafındaki Siri/Mikrofon düğmesini basılı tutarak Fubo, Peacock, BBC iPlayer veya SBS On Demand gibi uygulamanın adını söyleyebilirsiniz.

İndirin ve yükleyin: Arama sonuçlarından uygulamayı seçin ve Al düğmesine tıklayın (veya daha önce bir iPhone veya iPad'e indirmişseniz Bulut simgesine tıklayın). İstenirse, iPhone'unuzdaki yan düğmeye iki kez tıklayarak veya Apple Hesabı şifrenizi girerek indirmeyi onaylayın.

Başlatın ve giriş yapın: Yükleme tamamlandığında, mağaza sayfasından doğrudan Aç'a tıklayın veya ana ekran düzeninize eklenen uygulama simgesini bulun. Uygulamayı başlatın ve aktif kimlik bilgilerinizi kullanarak giriş yapın veya TV sağlayıcınızı bağlayarak izlemeye başlayın.

Apple TV'de 2026 Dünya Kupası'nı ücretsiz olarak izleyebilir misiniz?

Apple TV platformunda, tamamen coğrafi konumunuza bağlı olarak çeşitli ücretsiz seçenekler mevcuttur. Bazı uygun fiyatlı akış cihazlarının aksine, Apple TV cihazlarında antenler için yerleşik bir koaksiyel tuner bulunmamaktadır; ancak BirleşikKrallık’taki dijital akış kullanıcıları BBC iPlayer ve ITVX’i tamamen ücretsiz olarak kullanabilirken, Avustralyalı izleyiciler SBS On Demand’e sınırsız erişim hakkına sahiptir.

Ayrıca, Apple TV uygulaması, ücretsiz Apple Sports ekosistemiyle birlikte derinlemesine entegre edilmiş spor takip özelliğine sahiptir. Bu özellik, bölgenizde mevcut olan aktif spor yayınlarını otomatik olarak bir araya getirerek, özel turnuva tabloları, görsel kadro dizilişleri ve Tubi gibi reklam destekli ücretsiz akış platformlarına doğrudan navigasyon bağlantıları oluşturur. Bu platformlar, kapsamlı isteğe bağlı maç tekrarları ve özetlenmiş önemli anlar paketleri sunar.

Daha fazla bilgi: YouTube'da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

Apple TV'de Dünya Kupası içeriği için sosyal medya uygulamalarını kullanabilir misiniz?

Sosyal medya platformlarında 90 dakikalık tam uzunlukta canlı maç yayınlarını bulamazsınız, ancak YouTube, tvOS App Store’da bulunan, TV kullanımına tamamen uyarlanmış, yüksek performanslı bir uygulama sunuyor. TikTok, bağımsız bir Apple TV uygulaması sunmasa da, Apple kullanıcıları belirgin bir avantaja sahiptir: iPhone, iPad veya Mac'inizden AirPlay'i sorunsuz bir şekilde kullanarak, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından resmi FIFA maç özetlerini, anlık gol özetlerini, içerik üreticiler tarafından sunulan stüdyo analizlerini ve takımların kamera arkası görüntülerini doğrudan büyük ekrana aktarabilirsiniz.

Daha fazla bilgi: TikTok'ta 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

2026 FIFA Dünya Kupası rehberi



