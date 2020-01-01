Appiah, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını açıkladı

Stephen Appiah, Juventus’un izni olmadan milli takıma gittiği için bu kulübün kendisini gözden çıkardığını söyledi.

Katıldığı bir Instagram yayınında konuşan Appiah, performansı iyi olmasına karşın ’un kendisiyle yollarını ayırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2004 Yaz Olimpiyatları için Milli Takımı’na çağrılan Appiah, federasyonun bu daveti Juventus’a ilettiğini ancak yöneticilerin kendisini göndermeye istekli olmadığını ifade etti.

Appiah, “Yöneticiler antrenmandan sonra bana bu konuyu sordular. Ben de düşüneceğimi söyledim. Sözleşmemi kaybetmekten korkuyordum. Ancak gitmeseydim bu kez de ülkemle sorunlar yaşayacaktım. O yüzden bir gün cesaretimi topladım ve milli takıma gideceğimi söyledim” dedi.

Daha fazla takım

Milli takıma gittikten sonra Juventus’un kendisinin yerine başka bir oyuncuyla anlaştığını belirten Appiah, “Bana neden gittiğimi sorduklarında Juventus için oynamaktan mutlu olduğumu ancak ülkemin her şeyden önce geldiğini söyledim. Döndüğümde sorunlar başladı. Takımdaki yerimi kaybettim. Yeni bir kulüp bulmak zorundaydım. Neyse ki ile anlaştım” ifadelerini kullandı.

Tercihinden ötürü pişmanlık duymadığını da kaydeden 39 yaşındaki eski futbolcu, “Eğer Gana futbolda bir yerlere geldiyse bunda çok emeğimiz oldu” diye konuştu.

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