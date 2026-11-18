ANYMA, unutulmaz bir elektronik müzik deneyimi için görkemli ÆDEN gösterisini Abu Dabi'ye getiriyor. Matteo Milleri, resmî Formula 1 Grand Prix yarış sonrası partisinin bir parçası olarak Yas Gateway Park North'ta sahne alacak.

GOAL, bu görkemli etkinliği kaçırmamanız için mekân, oturma düzeni ve biletlerinizi nasıl alabileceğiniz hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi.

ANYMA presents ÆDEN ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 4 Aralık 2026 Cuma, 22.30 ANYMA presents ÆDEN Yas Gateway Park North, Abu Dabi Biletler

ANYMA presents ÆDEN biletleri nereden alınır?

Etkinliğe katılmak isteyenler için resmî bilet satış platformu Ticketmaster AE. Genel giriş ve ayakta izleme alanlarına yönelik biletlerin başlıca satış noktası burası.

GrintaHub, resmî sitedeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. Taraftarların yoğun talep gören etkinlikler için bilet bulabileceği ikincil bir platform.

ANYMA presents ÆDEN biletleri ne kadar?

Merakla beklenen bu etkinliğin en ucuz biletleri, Ticketmaster AE gibi resmî satıcılarda yalnızca 495 AED'den başlıyor. Fiyatlar, seçtiğiniz ayakta izleme kategorisine ve sahneye yakınlığınıza göre değişiyor.

Resmî genel satıştaki biletler tükenirse GrintaHub gibi ikincil bilet satış platformları, son dakikada yer bulmak için alternatif sunuyor.

ANYMA presents ÆDEN hakkında bilmeniz gereken her şey

ANYMA'nın resmî Grand Prix yarış sonrası partisi için başkentte sahne alacağı bu performans, elektronik müzik hayranlarına büyük bir gece vadediyor. Çığır açan dijital sanatı ve sinematik tekno setleriyle dünya çapında tanınan sanatçının performansı, canlı eğlencenin sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor.

Yas Adası'ndaki Yas Gateway Park North, bu büyük gösteri için ideal bir açık hava ortamı sunuyor. Adaya gelen hayranlar, müzik başlamadan önce çevredeki hareketli eğlence bölgesinin de tadını çıkarabilir. Yalnızca 21 yaş ve üzerindekilere açık olan etkinlik, motor sporlarıyla dolu hafta sonunu noktalayan büyük bir kutlama olacak.