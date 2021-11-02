Antwerp - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk galibiyetini almak isteyen Fenerbahçe, Belçika ekibi Antwerp'e konuk oluyor.

Sarı-lacivertliler, Frankfurt ile ilk maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Olympiakos ile oynadığı gruptaki ikinci maçında 3-0 mağlup oldu. Kadıköy'de ağırladığı Antwerp'le ise 2-2 berabere kaldı.

Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Antwerp arasında oynanacak karşılaşma 4 Kasım Perşembe günü.

Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakiplerini Ülker Stadı'nda ağırlarken karşılaşma saat 23.00'te (TSİ) başlayacak.

Antwerp - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen'de.

Bu nedenle Antwerp - Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 235 müsabakada 86 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 21 maçın 9'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5'inden ise mağlup ayrıldı.

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