Antrenörünün savunmasına rağmen: Vinicius, Mourinho'yu görmezden gelerek tartışma yarattı

Dün cuma günü La Liga'da La Cartuja Stadı'nda Real Betis'e 1-0 mağlup olduktan sonra ve ortama hakim olan belirgin gerginlik ışığında, Merengueler'in teknik direktörü José Mourinho, her maçın ardından alışılmış rutine bağlı kalmaya özen gösterdi ve hem kendi oyuncularının hem de rakip oyuncuların elini sıktı.

Ancak bir an dikkatleri üzerine çekti. Portekizli teknik direktör Vinicius Junior'a ulaştığında, Brezilyalı başta elini uzattı; ancak Mourinho'nun ona bir şey söylemek istediği anlaşıldığında, forvet oyuncusu durmadan yürümeye devam ederek el sıkışmayı hızla bitirdi.

Kısa bir jest, ancak Katalan "Sport"gazetesine göre, birçok kişinin teknik direktöre karşı bir soğukluk ifadesi olarak değerlendirdiği ve sosyal medyada geniş çapta yayılmasına yetecek kadar dikkat çekiciydi.

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Tribünlerden çekilen görüntüler, aralarında tam olarak neyin geçtiğini belirlemeye izin vermiyor. Ancak Mourinho'nun Brezilyalıyla birkaç saniye konuştuğu, buna karşılık Vinicius'un bu ilk temasın ardından teknik direktörüyle konuşmak için durmadan yoluna devam ettiği anlaşılıyor.

Bu, mağlubiyetin ardından gelen hayal kırıklığından kaynaklanan sadece bir tepki de olabilir; ancak sahne, iki tarafı çevreleyen bağlam nedeniyle daha büyük bir önem kazandı.

Zira Mourinho, Real Madrid'in başına geçtiğinden bu yana Vinicius'u alenen savunanların başında geliyordu. İlk hafta Espanyol'a karşı alınan galibiyetin ardından Portekizli teknik direktör, maçta yaşanan sürtüşmeler karşısında oyuncuyu savunmuş ve şöyle demişti: "Vinicius bir aziz değil, ama ona yapılanlar abartılı." Ayrıca maruz kaldığı durumu "zorbalık" olarak nitelendirmişti.

İşte bu yüzden bu jest daha da ilgi çekici görünüyor - "Sport"'a göre - çünkü Vinicius'un kendisi de mevsimi başından beri teknik direktörün Brezilyalının kişiliğini anladığını ve herkesin ona destek olup onu koruması gerektiğini tekrarlamasına rağmen, Mourinho ile bu tarz bir sahnenin baş kahramanı olmuştu.

Alonso olayı

Bu sahne, kaçınılmaz olarak Vinicius'un geçen sezon Xabi Alonso ile yaşadığı, çok daha sert bir başka olayı akla getiriyor.

Ekim 2025'te oynanan El Clásico'da Brezilyalı, teknik direktörün kendisini oyundan almaya karar vermesinin ardından belirgin bir şekilde öfkeli halde sahayı terk etmiş, kenar çizgisine yönelirken işaretlerle itiraz etmiş, ardından Alonso ile el sıkışmadan doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Vinicius'un dün cuma günü yaptığı jest, acı verici mağlubiyetin ardından yaşanan gerginlik ve hayal kırıklığının sadece bir sonucu olabilir; ancak Brezilyalının geçen sezon başına gelen her şeyin ardından, özellikle teknik direktörün kendisi sahnenin bir tarafı olduğunda, tüm davranışları mercek altına girmiş durumda.

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