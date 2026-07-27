José Mourinho, iki son derece zorlu yılın ardından takımı yeniden rayına oturtma göreviyle Real Madrid'e geri döndü.

Bu iki yıl, geçtiğimiz sezon Ancelotti'nin altın döneminin sonuyla başladı; teknik direktörlük koltuğunu ciddi şekilde etkileyen bir başka çalkantılı sezonun ardından Xabi Alonso'ya duyulan güven kısa sürede yok oldu ve Arbeloa da durumu değiştirmeyi başaramadı.

"Marca" gazetesi, kısacası Real Madrid'in işleri yoluna koymak ve kulüp yönetiminin son yıllarda ciddi şekilde zarar gördüğünü öne sürdüğü teknik ekibin otoritesini yeniden tesis etmek için tanıdık bir yüze başvurduğunu yazdı. On dört sezonun ardından o sıra dışı teknik direktör geri döndü, ancak biraz farklı bir versiyonuyla.

Eski Mourinho otoritesini şimdiden pekiştiriyor: yüksek beklentiler, ayrıntılara titiz bir dikkat ve yorulmak bilmeyen bir çalışma. Kendisiyle uzun süre çalışanlara göre, aradan geçen zamana rağmen Portekizli teknik adam oyun anlayışı bakımından pek değişmedi.

Amacı, son yıllarda belki de yitirilmiş olan çalışma ahlakını yerleştirmek ve takımı yeniden bir araya getirmek. İlk döneminde anahtar kelime kendi tarzını "dayatmak"tı; bu da o dönemin öne çıkan isimlerinin çoğuyla sürtüşmelere yol açmıştı. Ancak onu iyi tanıyanlar, artık daha fazla uzlaşı arayışında olduğunu düşünüyor.

Kulübün resmi kanallarına geldiğinde şu yorumu yaptı: "Bir çalışma, sorumluluk ve hırs kültürü yaratmak istiyorum; ayrıca çok iyi bildiğim bir şeyi de: Real Madrid için çalışmanın sorumluluğunu ve onurunu. Bu anlayışı çok seviyorum. Mesele Real Madrid'de çalışmak değil, Real Madrid için çalışmak. Bu görevin harekete geçirdiği bu ruhla buradayım."

Hâlihazırda Valdebebas'ta bulunan oyuncular, Mourinho'nun yoğun antrenman programını yakından deneyimledi. Antrenmanın ilk haftası, üç günü çift idmanlı olmak üzere geçti. İlk idman sabah saat onda başlıyor, ancak bundan iki saat önce oyuncular arabalarıyla Valdebebas'a gelmeye başlıyor.

Örneğin geçtiğimiz sezon, tesise ulaşmak için hız sınırını aşarak araç kullanan birden fazla oyuncu tespit edilmişti.

Mourinho fiziksel ve taktiksel antrenmanları dengede tutuyor, ancak her zaman olduğu gibi öncelik topla yapılan çalışmalara veriliyor. İdmanları çok uzun sürmüyor, ama her zaman son derece yoğun geçiyor. Bununla birlikte, teknik direktörün çalışması kulübün saha dışındaki pek çok yönünü de etkiliyor; henüz Valdebebas'a ayak basmadan önce dahi kendisi ile yönetim kurulu çeşitli değişiklikleri görüşüyordu.

Mourinho'nun kişisel düzeydeki değişimi

José Mourinho bütün oyuncularının hazır hale gelmesini bekliyor, ancak şu an için idmanları tamamlamak adına büyük ölçüde altyapı akademisine dayanıyor ve durumu yakından takip ediyor; çünkü sezon boyunca katkı sağlayabileceğine inandığı oyuncuları geliştirmeye özen gösteriyor.

2010 yılında Real Madrid'e yıldızlarla çevrili bir şekilde gelen Mourinho gibi, yeni oyuncuların ve daha deneyimli oyuncuların da sıkı çalışarak kendilerini kanıtlamaları gerekecek.

Mourinho bu tutkusundan hiç vazgeçmedi; Benfica'daki döneminde, özellikle ailesi Lizbon'da değilse, sık sık antrenman sahasının yanında uyurdu.

Mourinho, Real Madrid'deki döneminde hiçbir mücadeleden kaçınmadı: hakemler, Barcelona, gazeteciler... Yine de Madrid'e geldiğinden bu yana Mourinho ile konuşan bazı kişiler, Portekizli teknik adamın dış dünyayla karşı karşıya gelme konusunda kulüpte geçirdiği üç yıl boyunca olduğu kadar sert olmadığını düşünüyor.

Dolayısıyla, hakemlerle çatışmaya girmek artık Mourinho ile özdeşleşmiş olmayabilir ya da her alanda eskisi kadar öne çıkmayabilir. Teknik direktör yeni bir sayfa açıyor ve herkes onun sıfırdan başlamak istediğini hissediyor; amacı ise herkesi tek bir hedef doğrultusunda birleştirip yönlendirmek.

Mourinho, kişisel dönüşümünden yalnızca bir yıl önce UEFA'ya verdiği bir röportajda kendisi bahsetmişti. Şöyle demişti: "Eskiden daha çok kendimi düşünürdüm, daha bencildim, ama artık öyle değiştim ki daha fazla özveri hissediyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbol dünyasında kendime yardım etmekten çok başkalarına yardım etmek için bulunduğumu hissediyorum. Hayatımda ne olacağını düşünmekten çok, takımımın oyuncularına yardım etmek için buradayım. Kendimi düşünmekten çok kulübü düşünüyorum, taraftarların sevincini düşünüyorum."