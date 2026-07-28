Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, Portekizli çalıştırıcının kariyerinde alışılmadık bir hamleyle bugün, salı günü gazetecileri şaşırttı.

"Mundo Deportivo" gazetesi şunları yazdı: "28 Temmuz'da, akşam saat 17.30'da Madrid'de hava çok sıcaktı. Bu yüzden Jose Mourinho, Leganes'e karşı oynanacak hazırlık maçı öncesi oyuncularının ısınmasını yönetmek için Valdebebas sahasına girdiğinde, medyaya ayrılan bölgeye yöneldi, onları selamladı ve kendilerine su ikram etti."

Gazete şöyle devam etti: "Mourinho şöyle dedi: Nasılsınız? Hepiniz nasılsınız? Sadece selam vermeye geldim. Suyunuz yok mu? Biraz su ister misiniz?"

Medyayla olan geçmişine ve iki taraf arasında yaşanan unutulmaz sürtüşmelere rağmen, Mourinho'nun Real Madrid'e ilk döneminde sergilediğinden çok daha sakin bir versiyonuyla döndüğü açıkça görülüyor.