Dergi kapaklarında nadiren görülen, ancak büyük sporcuların tarihinin ayrılmaz bir parçası olan isimler vardır ve Alejandro Elorriaga Claraco da onlardan biri olmaya devam ediyor. Madrid doğumlu bir spor hekimi olan Elorriaga, onlarca yıl Kanada'da yaşadı ve Harry Kane'in hayatında kilit bir figür haline geldi. Öyle ki İngiliz golcü, kariyerinin en önemli anında, Ballon d'Or ödülünü alırken onu anmak istedi.

Aralarındaki ilişki, Mart 2020'de başladı. O dönem Kane, o yılın 1 Ocak'ında oynanan bir maçta sol bacağının arka adale tendonunda tam yırtılma yaşamasının ardından zor bir süreçten geçiyordu. Bu bilgiyi "Marca" gazetesi aktardı.

Sakatlık bir ameliyat gerektirdi ve İngiliz golcüyü, henüz Tottenham'dayken oyundan uzak kalmaya zorladı. İşte bu noktada, kariyerinin büyük bölümünü Avrupa futbolunun ışıklarından uzakta geçirmiş bir profesyonel olan Elorriaga devreye girdi.

O günden bu yana, Madrid'de ikamet eden hekim, İngiliz milli futbolcuya hazırlık ve toparlanma süreçlerinde eşlik etti. Bireysel antrenmanlarla hem fiziksel kondisyonunu geliştirmeyi hem de en üst seviyedeki rekabetin gereklerine dayanmasına yardımcı olmayı amaçladı.

Gelecek maçlar FCB DFB Kupası 15:45 FCM

Bu ilişki altı buçuk yılı aşkın bir süreye yayıldı ve bunu bizzat oyuncunun kendisi de alenen kabul etti. Kane, geçtiğimiz Eylül ayında "Marca" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Alejandro başarımda son derece önemli bir rol oynadı."

İngiliz golcü, bu iş birliğinin önemini açıklarken daha da net konuştu ve şöyle vurguladı: "Perde arkasında çok çalışıyoruz."

Kane, İspanyol hekimi; seviyesini korumasını, bu kadar çok maça çıkmasını ve yıllar içinde gelişimini sürdürmesini sağlayan başlıca nedenlerden biri olarak görüyor. Bu açıklama, en iyi gol rakamlarına Bayern Münih'te oynadığı dönemde ulaşan bir oyuncu için ayrı bir önem taşıyor.

Alejandro Elorriaga kimdir?

Peki Kane'in futbol dünyasının önünde teşekkür etmek istediği bu adam kim? İspanyol gazeteye göre Elorriaga, 1998 yılından bu yana Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nde çağdaş tıbbi iğneleme programını yönetiyor ve aynı zamanda anesteziyoloji bölümünde klinik profesör olarak görev yapıyor. Kariyeri, profesyonel sporcuların ihtiyaçlarına özel bir önem vererek ağrı yönetimi ve fonksiyonel iyileşme üzerine kuruludur.

Uzmanlığıyla tanınır; medyada görünmek yerine günlük çalışmayı tercih eder. İsmi, Kane ile ilişkisi ve oyuncunun, rekabetin giderek arttığı futbol ortamında fiziksel hazırlığına verdiği önem sayesinde öne çıktı. Takvimlerin dinlenmeye yer bırakmadığı ve herhangi bir eksikliğin takımın planlarını alt üst edebileceği bir ortamda, süreklilik son derece değerli bir avantaj haline geldi.

Kane'in rakamları, bu hekimin ününün boyutunu anlamaya yardımcı oluyor. İngiliz oyuncu, 2025-2026 sezonunu Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı ile 65 maçta 73 gol rakamıyla tamamladı; bu da kariyerinin en iyi sezonuydu.

Bu üstün performansın ardında yetenek, sıkı çalışma, takım arkadaşları ve parlamasına imkân tanıyan bir ekip yatıyor. Kane'in kendisi de Alejandro Elorriaga gibi, golcü bir gol attığında sevinirken rolü her zaman görünür olmayan başka profesyonellerin varlığına dikkat çekiyor.



