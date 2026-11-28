Ligue 1'de teknik direktörler birer birer kulübeden ayrılırken Luis Enrique, Paris Saint-Germain'i istikrarla yönetmeyi sürdürüyor ve istikrarın nadir bulunur hale geldiği bir ligde tek istisna olarak öne çıkıyor.

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Luis Enrique, Franck Haise'in Stade Rennes'deki görevine son verilmesinin ardından Ligue 1'de geçen sezondan bu yana koltuğunu koruyan tek teknik adam oldu. 2023 yazında göreve gelen ve daha önce Barcelona'yı çalıştıran İspanyol teknik direktör, Paris Saint-Germain'deki yolculuğunu sürdürüyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin haberine göre bu istatistiğin özelliği, Luis Enrique'nin görevini sürdürmesinden ibaret değil. Zira istatistik, geçen sezondan bu yana Ligue 2'de takımlarının başında olmalarına rağmen lige yeni yükselen iki ekibin teknik adamlarını, Le Mans'ın teknik direktörü Patrick Videira ile Troyes'un hocası Stéphane Dumont'u kapsamıyor.

Bu veriler, Fransa'da teknik direktör koltuklarındaki çalkantının boyutunu gözler önüne seriyor. Pierre Sage, Olivier Pantaloni ve Alexandre Dujeux gibi bazı teknik adamlar yeni maceralara atılmayı tercih ederken, aralarında Franck Haise, Habib Beye, Sébastien Pocognoli ve Didier Digard'ın da bulunduğu diğerleri ayrılmak zorunda kaldı.

Ligde sözleşmelerin sona ermesi ya da kulüplerin sportif projelerindeki değişimler nedeniyle başka değişiklikler de yaşandı. Böylece Luis Enrique, geçen sezonun teknik adamları arasında sürekliliğin tek temsilcisi olarak kaldı. Bu tablo, teknik direktörlük mesleğinin kırılganlığını ve Fransız futbolunda giderek artan baskıyı yansıtıyor.

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Art arda gelen sakatlıklar Paris'in hesaplarını bozuyor

Teknik istikrarın ötesinde Luis Enrique, Paris Saint-Germain'de farklı bir sınavla karşı karşıya. Kulüp, Portekizli bek Nuno Mendes'in sol uyluğundaki kas yorgunluğu nedeniyle cumartesi günü oynanacak Lorient maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Kulüp resmi açıklamasında, cuma sabahı bireysel çalışan oyuncunun, durumunun kötüleşmesini önlemeye yönelik bir tedbir olarak bireysel rehabilitasyon programına alındığını belirtti. İyileşme süreci planlandığı gibi ilerlerse oyuncunun önümüzdeki hafta takım antrenmanlarına dönmesi bekleniyor.

Mendes'in Toulouse maçına yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak tam olarak hazır hale gelemezse dönüşü, Şampiyonlar Ligi kapsamında 8 Aralık Salı günü oynanacak Aston Villa maçını bulabilir. Portekizli bek bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıktı, gol ya da asist kaydedemedi.

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Başkent ekibinin sıkıntıları Mendes'le sınırlı değil. Kulüp, Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'nın tedavi programını sürdürdüğünü, Fransız Désiré Doué'nin ise dizinde çapraz bağ kopması yaşamasının ardından önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

Bu isimler, Alessandro Longoni'nin de yer aldığı eksikler listesine eklendi. Bu durum, özellikle Kvaratskhelia ve Doué'nin uzun süre forma giyememesinin yaratması beklenen etki düşünüldüğünde teknik ekip üzerindeki baskıyı artırıyor ve devre arası transfer döneminde hücum hattına takviye yapılması ihtimalinin kapısını aralıyor.

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Hakimi ve Mendes: Kadro içinden hücum çözümleri

Hücumdaki seçeneklerin azalmasına karşın Luis Enrique, transfer dönemini beklemek konusunda aceleci görünmüyor. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde görevlendirmeyi gerektirse bile kadrosundaki mevcut potansiyeli keşfetmeyi tercih ediyor.

Nuno Mendes ve Achraf Hakimi'yi hücum rollerinde kullanma ihtimaline ilişkin İspanyol teknik adam şunları söyledi: "Nuno Mendes daha önce kanatta oynadı, Achraf Hakimi de çoğu zaman hücum rollerinde oynuyor. Devre arası transfer dönemine henüz gelmediğimiz için her zaman oyuncu transfer etmeye gerek kalmadan takımı geliştirmeye çalışıyoruz."

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Oyuncularının mevcut koşulların üstesinden gelebileceğine güvendiğini vurgulayan Luis Enrique, "Biz çözüm arayan bir teknik ekibiz. Sizin şüpheleriniz olabilir ama oyuncuların bu durumlarla başa çıkabileceğini biliyoruz. Bu çözümlerin işe yarayıp yaramadığına dair cevabı verecek olanlar da onlar" dedi.

Ligue 1'de zirvede bulunan Paris Saint-Germain, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde dikkat çekici sonuçlar alan Paris FC'nin 3 puan önünde yer alıyor. Böylece Luis Enrique, artan eksiklere ve daralan seçeneklere rağmen liderliği koruyup yarışı sürdürmek gibi zorlu bir denklemle karşı karşıya kalıyor.