"Antrenör fırını" skandalı: Polis Kore Futbol Federasyonu binasına baskın düzenledi

Güney Kore polisi, yaklaşık iki yıldır sürdürülen ve eski milli takım teknik direktörü Hong Myung-bo'nun 2024 yılındaki atamasına ilişkin usulsüzlükleri konu alan soruşturmalarda yeni bir tırmanışla, Güney Kore Futbol Federasyonu'nun genel merkezlerine baskın düzenledi. Milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi de bu davayı yeniden gündemin merkezine taşımıştı.

Arama ve el koyma işlemleri, başkentin yaklaşık 90 kilometre güneyinde yer alan Cheonan kentindeki federasyon genel merkezinin yanı sıra, Seul'ün merkezinde bulunan ofislerini de kapsadı.

Güney Kore haber ajansı "Yonhap", güvenlik operasyonunun; federasyon yetkililerinin, kabul edilmiş prosedürlere aykırı biçimde, Temmuz 2024'te Hong'un milli takımın teknik direktörü olarak atanması için yasa dışı şekilde müdahalede bulunduğu şüphesine yönelik genişletilmiş bir soruşturma kapsamında geldiğini bildirdi.

Soruşturmacılar; aralarında federasyonun eski başkanı Chung Mong-gyu ve eski teknik direktör Lee Lim-saeng'in de bulunduğu üst düzey yetkililerin atama dosyasını sonuçlandırmak için nüfuzlarını kullanıp kullanmadığını doğrulamak amacıyla federasyona ait resmi belgelere el koymayı hedefliyor.

Suçlamalar, düzenlemelere göre teknik direktör atama yetkisi bulunmayan Lee'nin, teknik direktörün evine yakın bir fırında gerçekleşen bir görüşmede pozisyonu Hong'a teklif eden kişi olduğu üzerinde yoğunlaşıyor.

Hong, Güney Kore milli takımının Dünya Kupası'nda gruplar aşamasından elenmesinin ardından geçtiğimiz haziran ayının sonunda istifasını sunmuştu.

Bağlantılı bir gelişmede polis, bir sivil toplum kuruluşunun Hong ve Chung hakkında, atama sürecinde işleyişi engelleme, güveni kötüye kullanma, zorlama ve yıldırma suçlamalarıyla resmi bir şikâyette bulunmasının ardından, davaya karıştığı şüphesiyle Hong'u geçtiğimiz salı günü sorguya çekti.

Bu baskın, polisin soruşturmayı başlatmasından yaklaşık iki yıl sonra geldi; ancak dosya, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından son dönemde güçlü biçimde yeniden gündeme geldi. Kore Meclisi de geçtiğimiz ayın sonlarında, başta federasyonun yönetim biçimi ve eski teknik direktörün atanması olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı bir oturumda hem Hong'u hem de Chung'u sorgulamıştı.