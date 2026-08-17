Manchester United'ın eski yıldızı Paul Scholes, Chelsea'nin yaz transfer dönemindeki yaklaşımını eleştirerek, Londra ekibinin genç oyunculara aşırı bel bağlamaktan yeterli süre bulamayabilecek tecrübeli isimlerle anlaşmaya geçtiğini öne sürdü.

Scholes'un bu açıklamaları, Chelsea'nin Avrupa kupalarına katılmayı başaramamasıyla sona eren çalkantılı bir sezonun ardından rotasını değiştirmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

Kulüp, Avrupa ve Güney Amerika'dan yetenekler katmaya devam etmek yerine Premier Lig tecrübesine sahip oyunculara odaklandı; Morgan Rogers ve Maxence Lacroix bu yaklaşımın en dikkat çekici örnekleriydi.

Yalnızca teknik direktör değil sportif direktör görevini de üstlenen Alonso, transfer ve ayrılık dosyalarında daha fazla söz sahibi oldu. Kulübün Granit Xhaka'yı kadrosuna katmayı başaramamasının ardından İspanyol teknik adam, özellikle Thiago Silva'nın ayrılışından bu yana soyunma odasındaki liderliği güçlendirmek amacıyla Danny Welbeck ve Jordan Henderson ile anlaşılmasında başrol oynadı.

Metro sitesinin aktardığına göre Scholes, bu iki transferin düzenli olarak forma giymemeleri halinde ne kadar etkili olacağı konusunda kuşkularını dile getirdi. "The Overlap" programında şunları söyledi: "Bana öyle geliyor ki Chelsea bir uçtan diğer uca geçti. Elinizde 21 yaşında bir grup oyuncu var ve gereken şey 28 ya da 29 yaşında isimler eklemekti, ama siz 37 ya da 38 yaşına yaklaşan oyuncularla anlaştınız."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Xhaka transferini anlıyorum, hâlâ iyi bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda harikaydı. Welbeck ve Henderson'a gelince, en büyük etkileri antrenmanlarda olacak, çünkü sürekli forma giymeyecekler, özellikle de Henderson. Eğer Chelsea'nin (harcayacak) parası bu şekilde varsa, bu onların bileceği iş."

Carragher devreye giriyor

Scholes, Jamie Carragher'dan destek gördü. Carragher, özellikle Liverpool'daki eski takım arkadaşı, 36 yaşındaki Henderson ile anlaşılmasına şaşırdığını belirtti. Henderson, Anfield'dan ayrılışının ardından Al-Ettifak, Ajax ve Brentford ile kısa süreli deneyimler yaşamıştı.

Carragher, Chelsea'nin çok sayıda genç savunmacıya sahip olması nedeniyle Crystal Palace'tan Lacroix ile anlaşılmasının mantıklı olduğunu, ancak Henderson ve Welbeck'in sahadaki sorunları -bunların arasında çokça kırmızı kart görmek ve öndeyken avantajı elden kaçırmak da vardı- ne ölçüde çözebileceklerini sorguladığını söyledi.

Chelsea geçen sezon sekiz kırmızı kart görerek kulüp rekoru kırmış, ayrıca birçok maçta öndeyken avantajını elden kaçırmıştı.

Carragher şunları ekledi: "Saha dışında bir şeyler katacaklar, ama Chelsea'nin saha içinde tecrübeye ihtiyacı var. Sonuçları korumaya yardımcı olmak için son 10 ya da 15 dakikada oynayabilirler, ama Youri Tielemans gibi 28 ya da 29 yaşında bir oyuncunun bulunması daha faydalı olurdu."

Carragher, Chelsea'nin yalnızca soyunma odasında değil maçların içinde de tecrübeye ihtiyaç duyduğu için Crystal Palace oyuncusunun transferinin Henderson ile anlaşmadan daha değerli olduğunu değerlendirdi.

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