"Antrenmanda daha iyisini gördüm": Hansi Flick, Karim Adeyemi’nin Barcelona’daki ilk maçını acımasızca eleştirdi

“Gösterdiğinden çok daha fazla potansiyeli var. Antrenmanda çok daha iyi bir Karim gördüm” değerlendirmesinde bulunan Katalanların teknik direktörü, takımının Birmingham City ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuştu. Adeyemi, bu karşılaşmada ilk 45 dakikada sahada kaldı.

Borussia Dortmund’dan gelen yeni transfer, İngiliz Championship ekibiyle oynanan mücadelede sınıfını zaman zaman gösterse de genel olarak daha çok isabetsiz pasları ve zayıf bitiriciliğiyle dikkat çekti. Devre arasında yerini İsveçli genç oyuncu Roony Bardghji’ye bıraktı.

Flick, Adeyemi’nin maçta yaptığı “birçok şeyin” “çok iyi olmadığını” ifade etti. “Ama henüz antrenmanlardaki ilk haftasında, bu yüzden bu normal. Hızı ve bitiricilik kalitesi iyi, çok fazla potansiyeli var. Ayrıca bize çok şey verebileceğini de düşünüyorum.”

Barça, 24 yaşındaki oyuncunun transferini yalnızca birkaç gün önce resmen duyurmuştu. Buna karşılık, konuşulan rakamlara göre 22 milyon euro taban bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte 7 milyon euroya kadar ek ödeme BVB’nin kasasına girecek. Adeyemi, Katalan ekibiyle 2031’e kadar sözleşme imzaladı.

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İspanyol dünya şampiyonları henüz Barcelona formasıyla sahaya çıkmadı

Birmingham karşısında Barca adına maçın kahramanı olan isim, 11 kez Almanya Milli Takımı forması giyen oyuncu değil, başka bir debutant oldu. Haziranda Al Ahly’den transfer edilen henüz 18 yaşındaki Mısırlı Hamza Abdelkarim, iki gol attı.

Barcelona’nın taze dünya şampiyonları Lamine Yamal, Ferran Torres ve Pau Cubarsi henüz kadroda yer almadı. Milli kaleci Marc-Andre ter Stegen de kadroda yoktu; tecrübeli file bekçisi Ajax Amsterdam’a kiralık gitmeye çok yakın.

Barcelona ve Adeyemi, yeni LaLiga sezonuna 23 Ağustos’ta başlayacak. İspanya’nın 29 kez şampiyon olan ekibi, deplasmanda FC Elche ile karşı karşıya gelecek.