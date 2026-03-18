"Antrenmanda bir çocuğu yere düşürdüğüm için bir yıl futbolu bırakmak zorunda kaldım": Eintracht Frankfurt'un yıldızı ilginç ayrıntıları paylaşıyor

Lisanne Gräwe, 2027 Dünya Kupası'nda kartal logolu formasıyla ortalığı kasıp kavurmayı hedefleyen yeni nesil Alman kadın futbolcularından biri.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2023 yılından beri Eintracht Frankfurt ile sözleşmeli ve hem kendisine hem de takım arkadaşlarına bu sezon bir şampiyonluk kazandırabileceğine inanıyor – en iyisi bu sezon UEFA Kadınlar EuroKupası – önümüzdeki hafta İsveç'in en iyi takımlarından BK Häcken ile yarı final ilk maçı oynanacak: "Eintracht için genel olarak ve kişisel olarak da bir şampiyonluk kazanabilmeyi çok isterim!" dedi Gräwe, MagentaSport'un "lupfen & labern" programının son bölümünde sunucu Rena Schwabl'a.

Schwabl, röportaj programında kadın futbolcularla buluşuyor ve onları futbol sahası dışındaki özel yerlere eşlik ediyor.

17 yaşında Bundesliga'da ilk maçı

Gräwe, Schwabl'a çocukken ya "prenses ya da veteriner" olmayı hayal ettiğini ve evde Prenses Lillifee odası olduğunu anlattı. Futbola beş ya da altı yaşında başlamış, ancak arada tuhaf bir nedenden dolayı bir yıl ara vermiş. "Arada bir yıl futbol molası verdim, çünkü – bunu çok rahatsız edici buldum – antrenmanda bir takım arkadaşıma faul yaptım. Bir kız olarak bir erkeğe faul yapmak bana çok kötü geldi. […] Sonra bir yıl ara verdim ve sonra kardeşim beni tekrar antrenmana götürdü," diye anlatıyor.

17 yaşında, VfL Wolfsburg formasıyla Kadınlar Bundesliga’da ilk kez sahaya çıktı – idolü Alexandra Popp’un yanında. Popp’un milli takımdan veda maçında Gräwe, DFB milli takımında ilk kez forma giydi. “Bu, her futbolcunun hayali!” diyor.

“lupfen & labern” programının tüm bölümleri MagentaSport’un YouTube kanalında izlenebilir. Lisanne Gräwe’nin yer aldığı son bölümü buradan izleyebilirsiniz.



