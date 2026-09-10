Galatasaray, Şampiyonlar Ligi açılışında Lizbon'da öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sonunda Sporting deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Ancak en çok şaşkınlık yaratan ve eleştirilen konu, eski milli oyuncu İlkay Gündoğan'ın oyuna girmesi oldu.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 85. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu ve teknik direktör Okan Buruk'un takımının zararı biraz olsun sınırlamasına yardımcı olması bekleniyordu. Ancak bu plan ters tepti.

Türk eski milli futbolcu Nihat Kahveci, "Eksikler iki buçuk aydır biliniyor, sonra da sahada hiç varlık gösteremeyen İlkay oyuna alınıyor. Antrenman tesisindeki bazı kişiler, onun yeterince hızlı koşmadığını söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada da Gündoğan'ın sezon içindeki ikinci maçının ardından eleştiriler ardı ardına geldi. Az sayıda olmayan Cimbom taraftarı, tecrübeli oyuncunun kulüpten ayrılmasını istedi ve "Gitmeli!" diye yazdı.

Bu arada eski milli takım arkadaşı Leroy Sane, son dönemde iddiaya göre takım içindeki statüsünden şikayet etmiş olmasının ardından maça ilk 11'de başladı. Ancak Sane de fazla etkili olamadı ve 58. dakikada Rafael Leao için oyundan alındı.