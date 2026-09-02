Antrenman değil: Real Madrid yıldızlarının sabahtan geceye kadar Valdebebas'ta toplanmasının sırrı

Real Madrid, bugün çarşamba günü, tüm yıldızlarını 12 saatten fazla bir süre boyunca aralıksız olarak Valdebebas tesislerinde bir araya getirdi.

"Marca" gazetesi şunları yazdı: "Onlarca kamera. Antrenman tesisinin dört bir yanına yayılmış çekim alanları, çekim alanları arasında gidip gelen oyuncular ve oyuncularının durumunu kontrol etmek için aniden beliren Jose Mourinho."

Gazete şöyle devam etti: "Bir gün boyunca Valdebebas artık bir antrenman tesisine benzemiyordu; devasa bir sinema çekim alanına dönüşmüştü."

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Kulüp, takvimde nefes almaya olanak tanıyan az sayıdaki haftalardan birini değerlendirdi; zira yalnızca cuma günü Real Betis'e karşı oynayacak. Böylece devasa boyutlarda bir operasyon gerçekleştirdi: Takımla bağlantılı neredeyse tüm ticari markaları aynı gün bir araya getirmek ve sezona ait reklam yükümlülüklerinin büyük bir kısmını tek seferde yerine getirmek.

Sponsorların listesi bitmek bilmiyordu. Her birinin sabahın erken saatlerinden itibaren Valdebebas'ta bir randevusu vardı. Hatta bazı prodüksiyon ekipleri, yoğun bir gün geçireceklerinin bilinciyle platformlarını saat dokuzdan önce hazırlamaya başlamıştı.

Buna rağmen plan, ilk takımın rutinini değiştirmedi. Mourinho bir gün önce antrenmanı akşam saat beşe ertelemeye karar vermiş, bu da oyunculara sabahın tamamını ve öğleden sonranın büyük bir bölümünü farklı çekimler arasında dönüşümlü olarak geçirme imkânı tanımıştı. Lojistik işler son derece titizlikle planlandı. Bireysel programlarına göre her oyuncu farklı saatlerde kameraların karşısına çıktı: Spor salonundan sonra, fizyoterapiste yaptıkları ziyaretin ardından, iyileşme antrenmanları sırasında ya da gruba katılmadan önce. Kimse bundan kaçamadı.

Tüm oyuncular, Valdebebas'taki olağan faaliyeti durduran devasa bir çekim seansına katıldı. Ancak atmosfer, ciddiyetten uzak, oldukça rahattı.

Şaka ve kahkaha havası hâkimdi; hatta bazı oyuncular, takım arkadaşlarıyla şakalaşmak için diğer markaların çekim alanlarına daldı.

Yine de Mourinho durumu yakından izlemek istedi. Portekizli teknik direktör, oyuncularının durumunu kontrol etmek için farklı çekim alanlarını iki kez ziyaret etti.

Bellingham ile küçük bir sorun

Gün, aynı zamanda bireysel sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili küçük bir olaya da sahne oldu. Takımın en önemli yıldızlarından Jude Bellingham, yükümlülüklerinin katılan diğer markalarla ne ölçüde uyumlu olduğu konusunda küçük bir anlaşmazlığa girdi.

Durum, herhangi bir başka sonuç doğurmadan hızla çözüldü; İngiliz oyuncu nihayetinde yükümlülüğünü yerine getirdi.

Operasyonun boyutu, saate bakılarak daha iyi anlaşılabilir. İlk kameralar sabahın erken saatlerinde çekime başladı, sonuncuları ise Valdebebas'a gece çökerken durdu. Son oyuncu yükümlülüklerini akşam saat sekizden sonra tamamladı. Çekimin başlamasından on iki saatten fazla süre sonra bu devasa etkinlik sona erdi.

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Real Madrid'in müsabakalara ara verilen dönemi alışılmadık bir şey yapmak için değerlendirdiği bir gün: Yıldızlarını bir araya getirmek, sponsorlarını toplamak ve antrenman tesisini birkaç saatliğine Madrid'in en büyük sinema çekim alanına dönüştürmek.