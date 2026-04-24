Antony, Real Madrid'e karşı kritik bir son dakika golünde belirleyici rol oynadı: Şampiyonluk yarışı sona ermiş gibi görünüyor

Real Madrid, Cuma akşamı şampiyonluk yarışında değerli puanlar kaybetti. Real Betis deplasmanında Álvaro Arbeloa'nın takımı uzun süre zorlu bir 0-1 galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak uzatmaların sonlarında işler tersine döndü: Antony'nin mükemmel hazırlık çalışmasının ardından Héctor Bellerín skoru 1-1'e getirdi. Bu sonuçla Real'in şampiyonluk şansı giderek uzaklaşıyor: Barcelona, Cumartesi günü Getafe karşısında farkı 11 puana çıkarabilir.

Madrid ekibi maça güçlü başladı ve kısa sürede Mbappé ve duran toplar üzerinden fırsatlar yakaladı. 17. dakikada golü buldular: Federico Valverde'nin uzak mesafeden çektiği şutu Álvaro Valles kötü bir şekilde kontrol edemedi ve Vinícius ribaundu ağlara gönderdi.

Açılış golünün ardından Betis oyuna daha iyi girdi. Manuel Pellegrini'nin takımı son vuruşlarda zorlandı, ancak devreye kadar baskıyı oldukça artırdı. Ancak Lunin, devre bitmeden hemen önce yaptığı muhteşem çift kurtarış da dahil olmak üzere birkaç güzel kurtarışla takımını ayakta tuttu.

İkinci yarıda da Betis baskısını sürdürdü. Kylian Mbappé'nin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi, ardından Cucho Hernández ve Natan başta olmak üzere Betis'in fırsatları geldi. Lunin yine her seferinde doğru yerdeydi.

Eski Real yıldızı Isco gibi yedek oyuncularla Betis, durumu tersine çevirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Real Madrid, Mbappé ve Valverde ile maçı bitirecek fırsatlar yakaladı ancak Valles güzel kurtarışlar yaptı.

Maçın son dakikalarında Betis, beraberlik golünü aramaya devam etti. Antony, normal sürenin son dakikasında Antonio Rüdiger'in müdahalesi sonrasında penaltı istedi, ancak hakem César Soto Grado faul görmedi.

Betis pes etmedi ve uzatma dakikalarında zorlu bir mücadele sonunda beraberliği yakaladı. Antony, sağ kanatta Ferland Mendy'yi ustaca geçip alçak bir orta yaptı. Rüdiger topu kısmen uzaklaştırdı, ardından Héctor Bellerín seken topu ağlara gönderdi: 90+3. dakikada skor 1-1 oldu.







