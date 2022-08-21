Antony, Manchester United'ı istiyor! Brezilyalı genç yıldız, kulübü Ajax'ı baskı altına alıyor

Amsterdam ekibi, Manchester United'ın Brighton ve Brentford'a karşı aldıkları mağlubiyetlerin ardından tok satıcıyı oynuyor.

Ajax'ın genç yıldızı Antony, yaz transfer dönemi kapanmadan önce Manchester United'a katılmak için bastırıyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Antony, kariyerinde bir sonraki adımı atmak için daha fazla beklemek istemiyor.

Brezilyalı oyuncu, antrenman seanslarını kaçırdı ve Pazar günü Sparta'ya karşı Eredivisie maçında kadroda yer almadı.

Ne biliyoruz?

Manchester United, yaz boyunca 22 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalıştı.

Ancak, Kırmızı Şeytanlar şimdiye kadar Ajax'ın başlangıçta 80 milyon € olarak belirlenen ancak şu anda100 milyon €'ya yükselen fiyat teklifini karşılamayı reddetti.

Amsterdam ekibi, Manchester United'ın Brighton ve Brentford'a karşı aldıkları mağlubiyetlerin ardından tok satıcıyı oynuyor.

Manchester United'ın yeni teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki hücum seçeneklerindeki çaresizliği Ajax'ı fiyatlarını yükseltmeye sevk etti.

Ancak Antony şimdi Ajax'ı Old Trafford tarafıyla bir anlaşma yapmaya çağırıyor ve arzusunun transfer döneminin bitiminden önce Manchester United'a katılmak olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Kırmızı Şeytanlar, önceki 70 milyon € teklifini iyileştirmeyi düşünüyor ve yakın gelecekte yeni bir teklif verecek.

Antony, Man Utd hakkında ne dedi?

2020'de Sao Paulo'dan Ajax'a katılan Antony, geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılmak istediğini öne sürmüştü.

Kanat oyuncusu 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı, ancak geleceğini Ajax'ta sürdürmeyi vermeyi reddetti ve De Telegraaf'a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Hayır, tamamen dürüst olmak gerekirse, kalamam. Şimdi futbol oynamaya odaklanıyorum ve diğer tüm meseleleri menajerlerimin ve kardeşimin ellerine bıraktım. En iyisinin ne olduğu konusunda bana tavsiyede bulunacaklar."

Brezilyalı milli oyuncu Ajax formasıyla 82 maça çıktı ve 24 gol kaydetti.

Son zamanlarda mükemmel bir solo golle öne çıktı.