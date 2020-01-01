Antonio Rüdiger: Ahlâki olarak Liverpool'un şampiyon ilân edilmesi lâzım

Alman stoper, Liverpool'un harika bir sezon geçirdiğini ve liglerin iptal edilmesi hâlinde şampiyon ilân edilmeyi hak ettiğini söyledi.

’nin Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, Premier Lig’de sezonun yeniden başlayacak olmasına ilişkin açıklamalarda bulunurken endişelerini de dile getirdi.

Alman televizyon kanalı ZDF’ e konuşan Rüdiger, herhangi bir tehlike yoksa sezona başlanması gerektiğini söyledi ve “Tehlike varken oynamaya devam edeceksek ve dünyada bir yerlerde insanların hâlâ hayatlarını kaybettiklerini görmezden geleceksek, bu benim vicdanıma sığar mı bilemiyorum” dedi.

“Her şey uygunsa ve yetkililer ‘tamam’ diyorsa, tehlike yok demektir, o zaman başlayabiliriz,” diyen Rüdiger, “Ancak yeniden başlaması gibi bir tehlike varsa ve daha fazla insan enfekte olacaksa yeniden başlamamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Rüdiger ayrıca ’un şampiyon ilân edilebileceğini, bunu hak ettiklerini söyledi: “Açıkçası, benim düşünceme göre Liverpool’a şampiyonluğu verebilirler. Günün sonunda hak ettiler, harika bir sezon geçirdiler. Zaten kazanacaklardı, ahlâki olarak şampiyonluk onların. Ama elbette umarım sezon noktalanır.”