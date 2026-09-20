Devre arasının başında soyunma odalarına doğru giderken Alman stoper, Atletico'nun Morten Hjulmand'ı ile tartıştı. İkili, gözle görülür şekilde öfkeli biçimde birbirlerine bir şeyler söylese de durum tamamen kontrolden çıkmadan önce iki takımdan da birçok görevli tarafından ayrıldı.

Yaşanan tartışmanın kesin nedeni ilk etapta bilinmiyordu. Ancak daha önce, maçın ilk 45 dakikası sırasında da iki takım ile yedek kulübeleri arasında sözlü atışmalar yaşanmıştı.

Bunlar arasında Atletico Madrid'in kaleci antrenörü ile Real Madrid'in yardımcı antrenörü de vardı ve hakem Ortiz Arias tarafından oyundan ihraç edildiler. İkili, devre arasında soyunma odasına giderken de karşı karşıya geldi.

Saha içinde de tansiyon oldukça yüksekti. Real Madridli oyuncular, Atletico'nun Alex Baena'sının Real yıldızı Arda Güler'e yaptığı sert fauller ile Kang In Lee ve Federico Valverde arasındaki bir ikili mücadele nedeniyle hakeme birkaç kez itiraz etti. Bu arada Cuti Romero'ya, Jude Bellingham'a yaptığı tekmenin ardından VAR müdahalesi sonrası sarı kart gösterildi.

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Real Madrid derbide Atletico Madrid'e kaybetti

Devre arasının ardından da tempo aynı şekilde sürdü. Dean Huijsen'in gördüğü kırmızı kart (52), Real'i belirleyici şekilde zayıflattı. Savunmacı, Giuliano Simeone'ye yaptığı faul sonrası önce sarı kart görmüştü ancak görüntülerin incelenmesinin ardından karar değiştirildi ve Huijsen oyun dışında kaldı.

Kazanılan penaltıyı eski Leverkusenli Alejandro Grimaldo (53.) gole çevirdi, kısa süre sonra Jonathan David de ağları sarstı (59.). Rüdiger'in attığı golle gelen farkı bire indiren gol (89.) çok geç geldi; Real, 90 dakikanın sonunda 1-2 (0-0) mağlup oldu.

Blancos'un teknik direktörü Jose Mourinho için bu, bir Madrid derbisindeki ilk yenilgi oldu. Kraliyet ekibi ise bu sezon toplamda ikinci kez kaybetti. Puan tablosunda Real üçüncü sıraya geriledi. Sadece yedi maçın ardından, muhteşem lider Barcelona ile arasındaki fark şimdiden altı puan oldu.

Mourinho, Real Madrid teknik direktörü olarak ilk döneminde 2010 ile 2013 arasında ligdeki altı derbinin tamamını kazanmıştı. Bu süreçteki son galibiyetini Nisan 2013'ün sonunda almıştı; o dönemde de Atletico'nun kulübesinde Diego Simeone oturuyordu.