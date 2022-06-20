Başarılı savunmacı Real Madrid'i seçme sebebi olarak İtalyan teknik adamın varlığına işaret etti.

Chelsea'den ayrılma kararı alan Antonio Rüdiger, Pazartesi günü kendisini dört yıllığına Real Madridli yapan imzayı attı.

Rüdiger, İspanya'ya gitme kararını Nisan ayında Ancelotti'yle yaptığı telefon görüşmesinin ardından aldığını itiraf etti.

Kulübün Valdebebas'taki tesislerinde düzenlenen imza töreninde Real Madrid formasını ilk kez sırtına geçiren Rüdiger transfer sürecini anlattı.

Ne söyledi?

"İlk teması menajerim Eylül ayının başlarında kurmuştu. İkinci görüşme Nisan ayındaydı, bu kez ben Ancelotti'yle konuştum."

"Bu süreçteki en önemli an Ancelotti'yle yaptığım konuşmaydı. O anda bu kulüpte, Ancelotti'nin yönetiminde oynamak istediğme karar verdim."

"Beni kadrosunda görmek istediğini, yeteneklerime güvendiğini ve takıma çok faydalı olabileceğimi söyledi. Bu benim için yeterliydi. Sonuçta Ancelotti'den bahsediyoruz."

"Madrid'de hiçbir şey garanti değildir. Takımdaki yeriniz için savaşmalısınız. Bunu yapmaya hazırım."

Barcelona'yı reddetti

İspanya'nın diğer dev kulübü Barcelona'dan da teklif aldığını açıklayan Rüdiger buna rağmen aklında Real Madrid'den başka bir takım olmadığını belirtti.

"Barcelona da benimle ilgilenmişti, ama kardeşime sadece Real Madrid'e gideceğimi söyledim."

Antonio Rüdiger, Barcelona'nın teklifine kulak bile asmadı 👀 pic.twitter.com/kAANtg0mMU — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 20, 2022

Alaba ve Militao ile forma savaşına girecek

Geçen yaz Sergio Ramos ve Raphael Varane gibi önemli iki ismi kaybeden Real Madrid, David Alaba ve Militao'yla mükemmel bir stoper ikilisi oluşturmuştu.

Ancak Rüdiger forma mücadelesinin takıma olumlu yansıyacağına inanıyor.

"Real Madrid'de benimle aynı pozisyonda oynayan çok iyi oyuncular var. Ama kendime güveniyorum. Getireceğim rekabet herkesin işine yarayacak. Hepimiz için itici güç olacak."

Agresif ve mücadeleci yapısıyla tanınan Rüdiger'in Real Madrid tarihindeki favori savunmacısı sürpriz bir isim değil.

"Pepe'yi çok beğeniyordum. Duyduğuma göre saha dışında çok iyi biri, ama sahadayken bir canavar. Bu hoşuma gidiyor."

"Gülmeyi, dans etmeyi severim, ama sahada çok ciddiyim. Şakalaşmaktan hoşlanmam."