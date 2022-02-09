Thomas Tuchel'in göreve gelmesinin ardından yükselen performansıyla Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kilit rol oynayan Antonio Rüdiger, PSG ve Real Madrid'in ilgisine rağmen takımında kalabilir.

Kadrosundaki önemli oyuncuları tutmak isteyen Londra ekibi, Alman stoperin haftalık 240 bin euro talebine yakın yeni bir sözleşme teklif ederken, olumlu bir cevap için bekleyişe geçti.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre bu teklifi henüz kabul etmeyen Rüdiger, PSG ve Real Madrid'den oldukça yüklü bir kontrat teklifi alabilir. Chelsea ise her ne kadar Rüdiger'i tutmak istese de alternatif arayışlarına şimdiden başladı.

İngiliz devi Barcelona'dan Ronald Araujo'nun da aralarında bulunduğu bazı oyuncuları transfer hedefi olarak belirledi.

Birden fazla stoper alınabilir

21 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun Katalan deviyle sözleşmesinin sona ermesine 18 var ancak yeni sözleşme görüşmelerinin olumsuz ilerlemesi Chelsea'yi bu transfer için umutlandıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

Sezonu Huddersfield'de kiralık olarak geçiren genç oyuncu Levi Colwill'in gelişimini de yakından takip eden Chelsea teknik heyeti birden fazla stoper takviyesi yapabilir.

Stoperin yanı sıra sol bek konusunda da belirsizlik hakim olan Chelsea'nin bu bölgeye yapacağı takviye ise Marcos Alonso'nun geleceğine bağlı.

Brighton forması giyen Marc Cucurella'yı bu oyuncunun alternatifi olarak belirleyen Chelsea yönetimi, bu oyuncunun da kontratının son 18 ayına girmesinden faydalanmak istiyor.

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