Antonio Conte'nin Chelsea'ye maliyeti: 30 milyon euro!

2018 yazında görevine son verilen Antonio Conte ve ekibine ödenen tazminat ücreti açıklandı.

Kulübü, 2018 yazında görevine son verilen Teknik Direktör Antonio Conte ve teknik ekibine toplamda 30 milyon euro tazminat bedeli ödendiğini duyurdu.

2016'da göreve geçen İtalyan teknik adam ilk sezonunda Chelsea'yi Premier Lig'de şampiyonluğa taşımış, ikinci sezonunda ise FA Cup zaferi yaşatmıştı.

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2017-18 sezonunda ligin 5. sırada tamamlanmasının ardından Conte'nin görevine son verilmiş ve onun yerine Maurizio Sarri göreve getirilmişti.

Öte yandan kulüp tarafından paylaşılan finansal verilerde 2019 ortasında kulübün maaş bütçesinin %17 civarında artış göstererek 333 milyon euro'ya ulaştığı bildiridli.