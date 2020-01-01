Antonio Conte'den Lionel Messi yorumu: Romelu Lukaku'yu almak için bile çok uğraştım

İtalyan antrenör, Inter'in Messi'yi transfer etmesinin ne kadar imkânsız olduğunu ilginç bir örnekle açıkladı.

Antonio Conte, 'nin 'e geleceği dedikodularını fazla zoraki bulduğunu söyleyerek, kulübün Romelu Lukaku'yu transfer etmesi için bile mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Inter, 2019-20 sezonunu 'yı deplasmanda 2-0 yenerek kapatırken, ligi ikinci sırada tamamladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Conte, "Lukaku'yu elde etmek için neler yapmam gerektiğini biliyorum" diyerek Messi'yi almalarının imkânsızlığını ima etti.

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Sezonu 23 golle kapatıp, takımın en golcü oyuncusu olan Belçikalı forvet hakkında, "Çok güçlü bir oyuncu, onu 'de de almak istemiştim, ama 'a gitmişti," diyen Conte, "O, referans noktası olabilecek alışılmışın dışında bir futbolcu, ancak hâlâ gelişebilir" yorumunu yaptı.