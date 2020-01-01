Antonio Conte: "Yaptığım işten memnun değillerse ayrılırım"

Deneyimli teknik adam, Torino maçının ardından takımdaki geleceği hakkında önemli mesajlar verdi.

Teknik Direktörü Antonio Conte, karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Inter ile anlaşan Conte'nin son haftalarda alınan istikrarsız sonuçlar sonrasında sezon sonunda görevinden ayrılabileceği iddia ediliyordu.

Maçın ardından Sky Italia'ya konuşan Conte, üç yıllık bir sözleşmeyle takımın başına geçtiğini hatırlatırken, "Bu takımı hak ettiği seviyeye çıkarabilmek için bu göreve geldim. Bunun için belli bir süre gerekiyor. İnancım tam. Üç yıl sonunda sözleşmemi uzatmak isterlerse bunu düşünürüz. Önümüzde uzun bir yol var. Eğer yaptığım işten herkes memnunsa, ki şu ana kadar aksi bir düşünce duymadım, o zaman devam etmemem için bir sebep yok. Ancak yönetim yaptığım işten memnun değilse kenara çekilirim." dedi.

Daha fazla takım

Inter, ligde bitime 6 hafta kala lider Juvntus'un 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.