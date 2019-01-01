Antonio Conte: Taktik değiştirdiler çünkü bizden korktular

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Borussia Dortmund'un karşılaşma sırasında taktik değiştirmesine şaşırdığını açıkladı.

, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda konuk ettiği 'u 2-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.

Aynı zamanda bu karşılaşma, Inter'in Mart 2011'den beri Almanlara karşı aldığı ilk galibiyet oldu. Maç sonrası Sky Italia mikrofanlarına konuşan Conte, Dortmund'un taktik değişiminin korku sebebiyle gerçekleştiğini söyledi:

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"Dortmund taktik değiştirerek orta saha hattını beşledi. Bu da bizden korktuklarını gösteriyor. Çok farklı bir maç için hazırlık yapmıştık ancak karşılaşma içinde iyi uyum sağladık. Dortmund 4-2-3-1'e geçtiğinde kendimizi ayarladık ve kontrolü ele aldık."

"Spesifik bölgelerde onlara karşı baskı kurmak için hazırlandık ancak taktik değiştirdiler ve bizim planımız geçerliliğini yitirdi. Oyuncularıma söylediğim en önemli konu merkezdeki yerlerini kaybetmemeleri ve ileriye doğru oynamalarıydı."

Inter, F Grubu'nda puanını 4'e yükselterek aynı puandaki Dortmund'un önüne geçti ve 2. sıraya yerleşti. İki takım, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 5 Kasım Salı günü 'da karşı karşıya gelecek.

