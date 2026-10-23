Antonio Conte, Manchester United'a hazır mı? İtalyan teknik direktör, Old Trafford'da Michael Carrick'in yerini almak için iki önemli şart koşuyor

Antonio Conte'nin Manchester United'ın başına geçme ihtimaline yeşil ışık yaktığı, ancak Chelsea ve Juventus'un eski teknik direktörünün görevi kabul etmeden önce iki önemli şart öne sürdüğü belirtiliyor. Michael Carrick'in kötü performans serisi nedeniyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya olduğu dönemde İtalyan teknik adam, Old Trafford'da takımı yeniden ayağa kaldırabilecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı.

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Conte, Manchester United yönetimine şartlarını koydu

Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya karşı alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından Manchester United yöneticilerinin Conte ile temasa geçtiği öne sürüldü. Görüşmeler çarşamba akşamı hız kazanırken İtalyan teknik adam, Premier Lig'e dönmeye büyük ilgi duyduğunu belirtti. Ancak La Repubblica'nın haberine göre Conte, Old Trafford'daki görevi kabul etmeden önce iki kesin şart koştu.

Conte, yeni transferlerin kendi taktik anlayışına uygun olmasını sağlamak için kulübün transfer stratejisi üzerinde tam yetki istiyor. Napoli ve Inter'in eski teknik direktörü ayrıca mevcut teknik ekiple çalışmayı kabul etmeyerek ekibini seçme konusunda tam serbestlik talep ediyor. Manchester United yönetimi, seçeneklerini değerlendirirken bu katı şartları kabul edip etmeyeceğini tartıyor.

Bir sonraki teknik direktör konusunda yönetimde görüş ayrılığı

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İddialara göre kulübün üst düzey yöneticileri, Carrick'in görevden alınması hâlinde takımın başına geçecek en uygun isim konusunda bölünmüş durumda. Conte değerlendirilen öne çıkan adaylardan biri olsa da Jason Wilcox ile Christopher Vivell, kulübün atacağı sonraki adım konusunda farklı düşünüyor.

Vivell, yeniden yapılanmaya liderlik etmesi için Bayern Münih'in eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı istiyor. Wilcox ise soyunma odasını hemen istikrara kavuşturabilecek, Premier Lig'de kendini kanıtlamış bir teknik direktörü tercih ediyor.

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Wilcox, Conte'nin yanı sıra ligde görev yapan isimlerin ağırlıkta olduğu bir aday listesi hazırladı. İtalyan teknik adamla anlaşma sağlanamazsa Newcastle United'dan Eddie Howe, Brighton'dan Fabian Hurzeler ve Aston Villa'dan Unai Emery uygun alternatifler olarak görülüyor.

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Carrick, Como karşısındaki ağır yenilginin ardından kovulacağına dair söylentilere kulak asmıyor

Manchester United'ın bu sezonki ilk 11 maçında yalnızca iki galibiyet alabilen Carrick, görevini korumaya çalışıyor. Geleceğine ilişkin spekülasyonlar artmasına rağmen 45 yaşındaki teknik direktör, asıl kaygısının kendi iş güvencesi değil, takımın performansındaki endişe verici düşüş olduğunu vurguluyor.

İtalya'daki ağır yenilginin ardından konuşan Manchester United'ın teknik direktörü şunları söyledi: “Dinleyin, kendi konumumu hiç düşünmedim. [Düşüncelerim] taraftarlarla ilgili. Ben de bunu izleyenlerden biriydim ve hiç memnun değildim.

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“Şu anda mesele ben ya da bu konudaki hislerim değil. Mesele daha çok takım ve futbol kulübü olarak nasıl görünmek istediğimiz, nasıl görünmemiz gerektiği. Söylediğim gibi, sonuçlar zaman zaman iyi ya da kötü olabilir ama bunu belli bir şekilde yapmanız gerekir. Bu, o şekilde değildi.”

Bournemouth maçı Carrick'in kaderini belirleyebilir

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Carrick'in bu hafta sonu Manchester United'ın Bournemouth ile oynayacağı Premier Lig maçında takımın başında olması bekleniyor. Baskı altındaki teknik direktör cuma günü basının karşısına çıkacak. Burada hem görevdeki geleceği hem de Conte hakkındaki söylentilerle ilgili zorlu sorularla karşılaşması bekleniyor.

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Yönetimin dışarıdan adaylarla açıkça görüşmeler yürüttüğü bir ortamda Carrick'in Old Trafford'da daha fazla zaman kazanması için Bournemouth karşısında ikna edici bir galibiyetten başka bir sonuç yeterli olmayacak. Kulübün Carrick'in görevine son verip Conte'nin taleplerini kabul edip etmeyeceğini nihayetinde önümüzdeki günlerde alınacak sonuçlar belirleyecek.







