Antonio Conte: Lionel Messi, Inter'e fantezi futbol oyununda bile gelemez
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Getty/Goal
Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, son dönemde adı takımı ile anılan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi üzerine açıklamalarda bulundu.
Conte yaptığı açıklamada, Messi iddialarının tamamen yalan olduğunu belirtti.Sky Sport Italia' ya konuşan Conte, "Messi hakkında çıkan iddialar tamamen yalan. Bu yalan haberlere inanmayın. Messi, Inter’e fantezi futbol oyununda bile gelemez” ifadelerini kullandı.
Conte’nin takımı Inter, Serie A’da 36 maç sonunda 76 puanla ikinci sırada yer alıyor.