Antonio Conte: Lionel Messi, Inter'e fantezi futbol oyununda bile gelemez

Messi'nin Inter'e transfer olacağı iddiaları hakkında konuşan Conte, bu spekülasyonları ilginç bir şekilde yalanladı.

Teknik Direktörü Antonio Conte, son dönemde adı takımı ile anılan Arjantinli süper yıldız üzerine açıklamalarda bulundu.

Conte yaptığı açıklamada, Messi iddialarının tamamen yalan olduğunu belirtti.

Sky Sport Italia' ya konuşan Conte, "Messi hakkında çıkan iddialar tamamen yalan. Bu yalan haberlere inanmayın. Messi, Inter’e fantezi futbol oyununda bile gelemez” ifadelerini kullandı.

Conte’nin takımı Inter, ’da 36 maç sonunda 76 puanla ikinci sırada yer alıyor.