Antonio Conte, Lazio galibiyetiyle Inter tarihine geçti

Inter ile Serie A'ya müthiş bir giriş yapan Antonio Conte, Lazio galibiyetinin ardından kulüp tarihine geçmeyi de başardı.

'in 'yu da 1-0 mağlup etmesinin ardından Antonio Conte, 'daki ilk beş maçını kazanan ilk Inter teknik direktörü oldu.

Danilo D'Ambrosio'nun golüyle maçı kazanmayı başaran Inter, böylece puanını 15'e yükseltti ve haftayı 'un üstünde lider bitirmeyi başardı.

Maçın ardından Sky Italia 'ya konuşan Conte, "Dört yıldır birlikte çalışan güçlü bir rakibe karşı önemli bir zafer kazandık" yorumunu yaptı.

Buna karşın maçı analiz ederken ikiye bölmek zorunda olduklarını belirten Conte, "İlk yarıdan memnun değilim. Agresif bir şekilde başladık, savunmayı önde kurmaya çalıştık ama bize zarar verebilirlerdi. Golden sonra ise çok fazla geriye yaslandık, Lazio'nun üstümüze gelmesine izin verdik. Bu dönemde ise Samir Handanovic kurtarışlarıyla mükemmel fark yarattı" şeklinde konuştu.

Takımının ikinci yarıda ortaya koyduğu karakterden ise fazlasıyla memnun olduğunu söyleyen İtalyan teknik direktör, "Maçı domine ettik ve kazanmayı hak ettik. Tek eksiğimiz oyunu bitirmemizi sağlayacak olan ikinci goldü. İkinci yarıda bulduğumuz şansları daha iyi değerlendirmeliydik" ifadelerini kullandı.