Antonio Conte kendini övdü: Taktik açıdan trendleri belirliyorum

Serie A'ya fırtına gibi bir giriş yapan Inter'de teknik direktör Antonio Conte, kendi antrenörlük becerileri hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Teknik Direktörü Antonio Conte, takımının deplasmanından 10 kişiyle galip dönmeyi başarmasının kendilerini güçlendirdiğini hissediyor.

'daki altı maçını da kazanan Inter, tarihinde bunu sadece Helenio Herrera yönetiminde 1966-67 sezonunda başarabilmişti.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Conte, 10 kişi kazanmalarına vurgu yaparak, "Bu durum herhangi bir takımı öldürürdü; ama biz ayakta kaldık" yorumunu yaptı.

Taktik açıdan trendleri belirlediğini de söyleyen Conte, "Takımlarıma futbol hakkında kesin fikirler veren bir antrenörüm. Trendleri belirliyor gibiyim. İngiltere'ye gittiğimde hiçbir takım üçlü savunmayı kullanmıyordu, benden sonra İngiltere Milli Takımı dahi üçlü savunmaya döndü. İtalya'ya geri döndüm, şimdi burada da üçlü savunmayla oynayan daha fazla sayıda takım görüyoruz" ifadelerini kullandı.