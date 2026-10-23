Antonio Conte, geleceğine ilişkin giderek artan spekülasyonlara sosyal medyadan doğrudan yanıt verdi. Manchester United ve Juventus'un yoğun ilgi gösterdiği eski Napoli teknik direktörü, bir sonraki adımını ancak doğru koşullar oluştuğunda atacağını vurguladı.

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Conte, yakında göreve döneceği iddialarını yalanladı

Son haftalarda teknik direktör arayışları hız kazanırken tartışmaların odağında Conte yer aldı. Napoli’deki başarılı döneminin ardından İtalyan teknik adam, Michael Carrick’in büyük baskı altında olduğu Manchester United’ın başına geçmek için en güçlü aday olarak gösterildi. Juventus’un Luciano Spalletti ile yollarını ayırması hâlinde Conte’nin eski kulübüne dönebileceği de konuşuldu. Ancak Conte, yeni bir kulüple anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı ayrıntılı açıklamada Chelsea ve Inter’in eski teknik direktörü, yeniden göreve başlamak için acele etmediğini belirtti. “Adım birçok kulüple anıldı ancak şu anda ileri aşamaya ulaşmış herhangi bir görüşme yok,” ifadelerini kullandı. Açıklamayı aktaran La Gazzetta dello Sport’a göre Conte şöyle devam etti: “Napoli’nin başında geçirdiğim harika ve başarılı dönemin ardından teknik direktörlüğe nasıl ve ne zaman döneceğimi değerlendirmek için gereken zamanı ayıracağım. Doğru koşulların oluştuğuna inandığımda, üzerinde düşünülmüş bir karar vereceğim.”

Mali taleplerle ilgili söylentileri reddetti

Old Trafford ve Torino ile anılmasının ötesinde, bazı haberlerde Conte’nin yüksek mali taleplerde bulunduğu ve transferler üzerinde tam yetki istediği öne sürüldü. Bazı yayın organları da “güçlü karakterinin” belirli kulüp yönetimleriyle yapılacak görüşmelerin önünde engel oluşturduğunu iddia etti. Conte, bu ayrıntıların tamamen uydurma olduğunu belirterek kapsamlı görüşmeler yapılmamışken maaşı veya kişiliği hakkında konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Teknik direktör, spekülasyona dayalı haberlerin mesleki itibarını haksız biçimde değerlendirdiğini vurguladı. Conte, “Adı geçen kulüplere sözde şimdiden ilettiğim mali talepler ve tam yetki istekleri hakkında yazılanları, ayrıca ‘güçlü karakterim’ olarak tanımlanan özelliğime ilişkin çekinceleri okudum. Bunlar dayanaksız iddialar çünkü mevcut durumda bu tür değerlendirmelere temel oluşturacak somut unsurlar yok,” dedi.

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Olası bir anlaşmanın koşulları

Conte’nin açıklaması, gelecekteki görüşmeleri nasıl yürüteceğini de ortaya koydu. Şartları ancak kendisine resmî bir proje sunulduktan sonra konuşacağını belirtti. Doğru fırsata açık olduğunu ancak teknik direktör ile kulüp yönetimi arasında karşılıklı saygı beklediğini vurguladı. Bu sınırları kamuoyu önünde çizerek Stadio Diego Armando Maradona’dan ayrılışının ardından kariyerinin gidişatına ilişkin tartışmalarda söz sahibi oldu.

İtalyan teknik adam, “Somut bir fırsat ortaya çıkarsa ilgili kulüple konuşmanın ve birbirimizin ihtiyaçlarına, ayrıca bir teknik direktör olarak çalışma biçimimi belirleyen özelliklere saygı göstererek olası bir anlaşmanın şartlarını birlikte değerlendirmenin zamanı o zaman gelir. O zamana kadar taleplerim ve mesleki geleceğim hakkındaki her türlü varsayım yalnızca spekülasyondan ibarettir ve gerçek olarak kabul edilemez,” dedi.

Risklerin yüksek olduğu bir bekleyiş

Açıklamanın zamanlaması, Manchester United’da yaşanan kriz nedeniyle özellikle dikkat çekiyor. Como karşısında alınan küçük düşürücü yenilginin ardından Carrick’in konumu yoğun biçimde sorgulanmaya başladı. Manchester United yönetimi mevcut teknik direktörüne şimdilik destek verse de Conte’nin adı Premier League devinin gündemindeki yerini koruyor. Juventus da Serie A’nın hâkim gücü olarak yeniden konumlanmak isterken piyasayı yakından takip ediyor. Şimdilik futbol dünyasının beklemesi gerekiyor. Allianz Stadium’a dönüş ya da Old Trafford’a gidiş: Conte, gelecekte üstleneceği herhangi bir görevin yalnızca kendi şartlarıyla ve belirlediği zamanda gerçekleşeceğini açıkça ortaya koyarak ilgilenen tüm kulüplere mesaj verdi.