Antonio Conte Inter'den ayrılma kararı aldı, Real Madrid yolunda

Serie A'nın son şampiyonu Inter'in yaşadığı finansal kriz, tecrübeli teknik direktörün ayrılık kararı almasına neden oldu.

Zinedine Zidane ile yollarını ayırmayı planlayan Real Madrid, oldukça sürpriz bir teknik direktörü göreve getirmeye hazırlanıyor.

Daha önce ismi kulübün efsane golcüsü Raul, Almanya Milli Takımı'nı Euro 2020 sonrasında bırakacağını açıklayan Joachim Löw ve Juventus'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Massimiliano Allegri ile görüşen İspanyol devi, son noktayı Antonio Conte ile koyuyor.

Inter'i Serie A'da şampiyonluğa taşıdıktan sonra kulübün yaşadığı finansal problemlerden ötürü yüzde 20 maaş kesintisi ve 100 milyon euro'luk satış yapması gerektiği için hayal kırıklığına uğrayan Conte, takımı istediği gibi geliştiremeyeceği için ayrılma kararı aldı.

Conte'nin talebini anlayışla karşılayan Inter ise gündemine Allegri, Maurizio Sarri ve Sinisa Mihajlovic'i aldı.

Kasım ayında da adı geçmişti

As'ta yer alan habere göre Kasım ayında da adı Real Madrid ile anılan ancak sezon boyunca takımının şampiyonluk hedefi doğrultusunda bu teklifi bekleten Conte'nin bu defa Real Madrid'den gelecek teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Öte yandan Conte'nin futbolculuk yıllarında Juventus'tan takım arkadaşı olan Zidane önümüzdeki günlerde Real Madrid'den resmen ayrılacak.

3-5-2 dizilişiyle özdeşleşen Conte, Juventus ile yaşadığı üç Serie A şampiyonluğunun ardından Chelsea'nin başına geçmiş ve burada ilk yılında Premier Lig'i kazanmıştı. Chelsea'den ayrıldıktan sonra Inter ile Serie A'ya dönen Conte, Juventus'un dokuz senelik şampiyonluk serisini sonlandırarak, büyük bir başarıya imza attı.

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