Antonio Conte, Inter’den eski öğrencisi ve Tuchel arasındaki gerginlik hakkında konuştu: “Saygısızlık!”

Tottenham patronu Antonio Conte, Belçikalı forvetin Stamford Bridge'deki durumu hakkında konuşmanın "saygısızlık" olacağını söyleyerek Romelu Lukaku'nun Chelsea'deki geleceğiyle ilgili spekülasyonları körüklemeyi reddediyor.

Lukaku geçen hafta Sky Sport Italia'ya tartışmalı bir röportaj verdi. Inter taraftarlarından ayrıldığı için özür diledi ve bir gün kulübe geri dönmeyi umduğunu söyledi.

Chelsea patronu Thomas Tuchel, onu Premier Lig'de Liverpool'a karşı oynanan maç kadrosuna dahil etmedi ve bugün kulüpteki geleceğini tartışmak için Belçikalı forvet ile görüşmesi bekleniyor.

Inter'in Ocak transfer döneminde Belçikalı golcü ile yeniden imzalaması pek olası değil ancak Lukaku, Tottenham'da Antonio Conte ile yeniden bir araya gelmek isteyebilir.

Eski Inter teknik direktörü 2019'da Lukaku'yu Inter'e getirmek için çabaladı ve Belçikalı milli oyuncu Conte ile Inter'de tüm yarışmalarda 95 maçta 64 gol attı.

Ne dedi?

Ancak 57 yaşındaki teknik direktör, eski kulübü Chelsea ile Stamford Bridge'de yapılacak Carabao Kupası maçından iki gün önce Football London'a verdiği röportajda Lukaku'nun durumu hakkında yorum yapmayı reddediyor.

"Dürüst olmak gerekirse, Romelu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü Romelu artık başka bir takımın oyuncusu. Bence onun ve Chelsea hakkında konuşmak saygısızlık olur."

"Benim için kesinlikle Stamford Bridge'e geri dönmek harika olacak. Chelsea'den menajer olarak ayrıldıktan sonra ilk kez Stamford Bridge'e geri döndüm. Harika iki sezon geçirdim, kulüpte çok dostluklar kurdum, gerçekten önemli, iyi bir iş çıkardık ve orada çalışmaktan keyif aldım.

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