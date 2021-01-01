Antonio Conte ile Florentino Perez arasında Erling Haaland ve Kylian Mbappe anlaşmazlığı

Real Madrid'in yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusu çeşitli spekülasyonları beraberinde getiriyor.

Zinedine Zidane'nın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Real Madrid'de en güçlü aday olarak öne çıkan isim Antonio Conte olurken, İtalyan teknik direktörle başkan Florentino Perez arasında transfer anlaşmazlığı yaşanması da muhtemel görünüyor.

Conte sistemi için Erling Haaland'ı tercih ederken, Perez Kylian Mbappe'yi istiyor.

İspanyol basınından Defansa Central'da yer alan habere göre Perez önümüzdeki yaz kadrosunu büyük bir yıldızla takviye etmek istiyor ancak pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar Haaland ile Mbappe arasında bir tercih yapmasını gerektiriyor. Bu noktada Perez'in tercihi ise kontratı 2022'de bitecek Mbappe gibi görünüyor.

Conte 3-5-2 oynatıyor

Perez'in bu talebine rağmen çalıştırdığı takımlara 3-5-2 oynatan Conte ise Haaland'ın oyun tarzına daha uygun olacağına inanıyor. Dortmund'daki ilk tam sezonun 41 maçta 41 gol atan Norveçli yıldızın takımın gol yükünü çekeceğine inanan Conte'nin iki oyuncudan birinin transfer edilebilmesi halinde tercihini Haaland'dan yana kullanması bekleniyor.

Juventus'un dokuz yıllık şampiyonluk serisini sonlandıran ve Inter'i zirveye taşıyan Conte, kulübün yaşadığı ekonomik problemlerden dolayı geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı.

Öte yandan Real Madrid'de Conte'nin yanı sıra bir diğer adayın da altyapıda görev yapan efsane isim Raul olduğu öne sürülüyor.

Daha fazla okuma