İtalyan futbolunun unutulmaz golcülerinden Antonio Cassano, eski takımı Sampdoria'nın yeni transferi Stefano Sensi'nin İtalya Milli Takımı'nın orta sahadaki yıldızları Jorginho ve Marco Verratti'den daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

Cassano ilk maçında gol bulan Sensi'nin İtalya'nın en iyi orta saha oyuncusu olduğunu savundu.

Ne söylendi?

Il Secolo XIX'e verdiği röportajda Sensi'nin İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğunda büyük rol oynayan Jorginho ve Verratti ikilisinden daha iyi olduğunu savunan Cassano, eski takımının orta sahasının bu takviye ile sınıf atlayacağını söyledi:

"Bana göre Sensi şu anda İtalya'nın en iyi orta saha oyuncusu. O sansasyonel bir futbolcu ve en iyi takımlarda oynamayı hak ediyor.

"Manuel Locatelli, Verratti ve Jorginho'dan iyi olduğunu düşünüyorum. Roberto Mancini'nin yerinde olsam ikinci kez düşünmez ve onu mutlaka oynatırdım.

"Sensi'nin stili bana Arthur'u hatırlıyor. O da dünyanın en iyi oyuncularından biri ama Juventus ondan faydalanmayı bir türlü başaramadı. Arthur'un oyun tarzının Xavi ve Iniesta'ya benzediğini düşünüyorum.

"Sensi de bu tarz bir oyuncu ve Barcelona gibi üst düzey bir kulüpte olmayı hak ediyor"

Inter'de şampiyonluk yaşadı

Sezona Inter'de başlayan ancak fazla süre alamayınca devre arasında kiralık olarak Sampdoria'nın yolunu tutan 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu takımıyla çıktığı ilk maçta Sassuolo filelerini sarsmayı başarmıştı.

Daha önce Sassuolo ve Cesena formaları da giyen Sensi, Inter ile geçen sezon şampiyonluk yaşamıştı.

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