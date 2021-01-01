Antonio Cassano bu sefer de Inter'i eleştirdi: Bana hiç zevk vermiyor

İtalya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Antonio Cassano eleştiri yağmuruna, Serie A'da şampiyon olan Inter ile devam etti.

Futbolu bıraktıktan sonra yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Antonio Cassano, bu sefer de Serie A'da şampiyon olan Inter ve Milano ekibinin teknik direktörü Antonio Conte'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

Christian Vieri ile Twitch üzerinden yaptığı yorumların ardından televizyon kanallarının aradığı yüze dönüşen Cassano, yine sözünü sakınmadı. Daha önce Cristiano Ronaldo ve Andrea Pirlo gibi isimleri eleştiren renkli isim bu sefer şampiyon Inter'i değerlendirdi.

Antonio Cassano ne dedi?

Inter Milan'ı sıkıcı bulduğunu ifade eden Cassano şu ifadeleri kullandı:

"Inter'in iyi oynayıp oynamadığını sorarlarsa 'hayır' derim. Inter'i izlemek bana hiçbir şey vermez."

"Bütün oyun planı topu Lukaku'ya vermek üzerine kurulu. Bir de Hakimi var. Bu kadar."

"Neyse ki Eriksen farklı bir şey verdi. Başka da iyi alternatifleri yok. Benim için bu oyun iyi değil. Sevmediğim bir şey. Sıkıldım. Bu şematik bir oyun. Bense bir takımın oyuncuların fikirleriyle oynamasını seviyorum."

"Inter'in şematik oyuncuları var, Conte onlara ne yapacaklarını söylüyor, onlar da yapıyor."

"Avrupa'da Inter mi? Conte Avrupa'da her zaman berbat olmuştur. Bu bir gerçek."

"Inter şampiyonluğu hak etti mi? Benim fikrime göre, Juventus ve Milan'ın dezavantajları vardı. Inter de büyük bir devamlılığa sahipti. Kötü oynarken bile kazandılar."

"Kırılma noktası Eriksen'di. Ocak ayına kadar oynamadı. Ardından ilk 11 başladığı Inter-Lazio karşılaşması dönüm noktasını temsil etti. Takımın ritmini değiştirmesini sağlayan kişi o ve Perisic'ti."

Inter bu sezon ne yaptı?

Inter sezona pek iyi bir giriş yapamadı. İlk yedi haftada dokuz puan kaybetti. Fakat sonrasında müthiş bir çıkış sergiledi. Lacivert-siyahlılar, geri kalan bölümde oynadığı 27 maça da dokuz puan kaybı sığdırdı.

Antonio Conte'nin öğrencileri ligde oynadığı son 18 maçta da yenilgi yaşamadı.

Şampiyonlar Ligi 'nde zor bir gruba düşen ve Real Madrid , Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk üçlüsünün bulunduğu grupta sonuncu olan Inter, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin uzun süre Avrupa kupalarına devam etmesiyle rahat bir fiktürü önünde buldu ve bu avantajını iyi değerlendirdi.

Nicolo Barella, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni ve Lautaro Martinez gibi 23 yaş altı oyunculardan önemli katkılan alan Conte'nin takımına Romelu Lukaku damga vurdu. Belçikalı oyuncu ligde sadece 1 maç kaçırdı ve 21 gol atıp, 10 asist yaptı.

Inter 34 haftalık süreçte 74 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

Eriksen bu sezon ne yaptı?

Geçen sezonun devre arasında Tottenham'dan Inter'e transfer olan Eriksen, uzun süre yeni takımına adapte olmakta zorlandı. Takıma geldikten kısa bir süre sonra Covid-19 pandemisinin patlak vermesi ve sezona ara verilmesi, Eriksen'in adaptasyon sürecini uzattı. Danimarkalı oyuncu geçen sezon 26 maçta forma giyerken, bunların sadece 11'inde ilk 11'de yer aldı. Attığı gol sayısı ise dörtle sınırlı kaldı.

28 yaşındaki oyuncu bu sezona da benzer bir performansla girdi. Ocak ayına kadar sadece 12 resmi maçta forma giyebildi ve bunların beşinde ilk 11'de yer alabildi. Fakat 2021'in gelmesiyle işler değişti.

Son dört ayda 11 maça ilk 11'de başlayan Eriksen, skor katkısı yapmakta zorlansa da takımın değişilmez isimlerinden biri oldu. Devre arasında adı Edin Dzeko ile takas söylentilerine karışan Eriksen, şimdilik takımda kalacak gibi. Oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

Antonio Conte'nin Avrupa performansı

Antonio Conte üç farklı takımla Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadı. 2012-13 sezonunun ortasında geldiği Juventus'ta, çeyrek finale çıkma sevinci yaşadı ama bu turda her iki maçta da 2-0 yenildiği Bayern Münih'e elendi. Alman ekibi o sezon sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

İtalyan teknik direktör ertesi sezon, grup aşamasından çıkamadı. Galatasaray'a karşı karlı havada oynanan maçta Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 mağlup olan Juventus, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı. Trabzonspor'u eleyerek başlayan serüven yarı finalde Benfica'ya takılarak sona erdi.

2017'de Chelsea'yi Premier Lig'de şampiyon yapan Conte, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından başarıyla çıksa da son 16 turunda Barcelona'ya elendi.

Geçen sezon Inter ile Barcelona, Borussia Dortmund ve Slavia Prag'ın yer aldığı gruba düşen Conte, sıralamada üçüncü basamakta kaldı. UEFA Avrupa Ligi'de ise finale kadar yükseldi. Fakat Almanya'daki finalde 1-0 öne geçen Inter olsa da, kazanan 3-2'lik skorla Sevilla'ydı.

Inter, bu sezon da Real Madrid, Mönchengladbach ve Shakhtar Donetsk'in yer aldığı grubu sonuncu sırada bitirdi.