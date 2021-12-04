Antonio Cassano: Asıl skandal Messi'nin kazanması değil, Cannavaro'nun Ballon d'Or alması

Ballon d'Or 2021'nin kazananı Lionel Messi oldu fakat tartışmalar hâla devam ediyor.

Bir kesim bu ödülü Arjantinli süperstarın zaten hak ettiğini düşünürken bir diğer kesim ise ödülü Bayern Münih ile birçok rekor kıran Robert Lewandowski'nin hak ettiğini söylüyor.

İtalyan eski futbolcu Antonio Cassano da bu tartışmaları alevlendirdi.

Ne söylendi?

'Bobo TV'ye konuşan Antonio Cassano, kendi görüşüne göre Polonyalı golcünün 2020'de ödülü hak ettiğini açıkladı.

“2020'de France Football, Ballon d'Or'u Robert Lewandowski'ye vermek zorundaydı çünkü o, o sezon açık ara en iyi oyuncuydu. Takım ve bireysel zaferler açısından her şeyin ve herkesin üzerindeydi.

Her şeyi kazandı, Gerd Müller'in rekorunu bile geçti. 2021'de ödül, alçakgönüllü ve zeki bir çocuk olan Messi'ye verildi ve o da, 2020'deki ödülü Lewandowski'nin hak ettiğini milyonlarca insanın önüde söyledi."

Ancak Cassano'ya göre, Messi'yi 2021 için ödüllendirme kararını eleştirmek adil değil ve aslında ona göre asıl hata Ballon d'Or'u geçmişte Sammer ve Cannavaro gibi diğer oyunculara vermekti.

“Son günlerde gazetelerde ödülün Messi'ye verilmesinin skandal olduğu konuşuluyor ama asıl skandal ne biliyor musunuz? Ballon d'Or'u Maldini'ye değil de Sammer veya Cannavaro'ya vermek.

"Maldini sekiz Avrupa Kupası finali oynadı, 25 yıl boyunca üst seviyelerde oynadı, Sammer ve Cannavaro bu seviyelerde çok az kaldı. İkisi birlikte Maldini'nin tarihte yaptığını yapamadı. Asıl skandal budur."

Messi, Lewandowski hakkında ne söylemişti?

PSG'nin süperstarı, ödül töreninde Bayern'in golcüsü hakkında şunları söyledi:

"Robert Lewandowski'den bahsetmek istiyorum. Onun gibi bir futbolcuyla yarışmak, benim için büyük bir onurdu.

"Herkes biliyor ki geçen yıl ödülü kesinlikle o hak etti. Bu konuda hepiniz hemfikiriz.

"Bence France Football ona 2020 Ballon d'Or'unu vermeli, çünkü bu ödülü hak ediyor.

"Robert Lewandowski'nin harika bir yıl geçirdiğini düşünüyorum. Her yıl kendisini geliştiriyor ve mükemmel bir forvet olarak gol atma yeteneğini de gösteriyor.

"Bu yıl en iyi forvet olarak ödüllendirildi. Tabii ki gelecek yıl da sahadaki duruşu sayesinde bu seviyesini sürdürebilir. Ayrıca, büyük bir kulüpte oynuyor."

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