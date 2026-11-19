Eski İtalya millî takımı forveti Antonio Cassano, 46 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun İtalya üçüncü lig ekibi Ravenna ile sürpriz şekilde sahalara dönmesini sert biçimde eleştirdi. Emekliliğini açıklamasından dokuz yıl sonra geçen pazar Forli karşısında alınan 2-0'lık Serie C galibiyetine ilk 11'de başlayan ünlü oyun kurucu, İtalya'daki taraftarları şaşkına çevirdi.

Reklam

Ortak sahip, tribünlerin dolduğu maçta galibiyete katkı sağladı

Cassano, Ronaldinho'nun İtalya üçüncü liginde yeniden oynama kararını sert biçimde eleştirdi. Oysa Ravenna'nın ortak sahiplerinden biri olan Ronaldinho, Stadio Bruno Benelli'yi dolduran taraftarlardan büyük ilgi gördü. Fluminense forması giydiği 2015'ten bu yana ilk resmî kulüp maçına 10 numaralı formayla çıkan Ronaldinho, Giulio Donati'nin 36. dakikada attığı gol öncesinde takımının pas bağlantılarına katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu ilk yarının tamamında oynadıktan sonra devre arasında oyundan çıktı.

Yorumcu, sahaya çıkmasının nedenini sorguladı

Ronaldinho, başkan Ignazio Cipriani ile dostluğu sayesinde Haziran 2026'da Ravenna'ya imza attı . Ancak sahaya çıkması, eski Roma, AC Milan, Inter ve Real Madrid forveti Cassano'yu etkilemedi.

İtalyan programı Viva El Futbol'da konuşan Cassano, şunları söyledi: "Önce bir şey söylemek istiyorum: Ronaldinho'ya hem insan hem de futbolcu olarak büyük saygı duyuyorum. Benim için Messi, Maradona, Ronaldo Nazario ve muhtemelen Pele ile birlikte tarihin en büyük beş futbolcusundan biri olmaya devam ediyor.

"Ama geçen gün yaptığı şeyi izlemek gerçekten çok ama çok üzücüydü. 46 yaşında, o durumdayken sahaya çıkıp ne yapacak? Anlayamadım. Bunu arkadaşı Cipriani ile olan bağı nedeniyle mi yaptı? Ona çok para ödedikleri için mi? Bilmiyorum. Bana göre gülünç bir sirkti. Buna başka ne diyebilirim, bilmiyorum."

Reklam Reklam

Cassano değerlendirmesinin arkasında

Taraftarlar, 'O Bruxo', yani 'Büyücü' lakaplı Ronaldinho'yu yeniden sahada izlemekten keyif alsa da Cassano, hiçbir maddi teklifin kendisini benzer bir karar almaya ikna edemeyeceğini söyledi.

Eleştirisini yineleyen Cassano sözlerini şöyle tamamladı: "Bana 10 milyon teklif etseler bile bunu yapmazdım. 20 milyon teklif etseler de yapmazdım. Onun gibi her zaman mütevazı olmuş ve tüm zamanların en iyilerinden biri olan birine şapka çıkarırım. Ama benden özellikle yaşananları değerlendirmemi isterseniz, bana göre bu bir sirkti, bir maskaralıktı."

Serie C'de yeniden forma giyebilir

Cassano'nun sert değerlendirmesine rağmen Ronaldinho, 2026-27 Serie C sezonunun kalan bölümünde Ravenna formasıyla başka maçlara çıkma ihtimalini dışlamadı . İlk maçında takımının galibiyetine katkı sağlayan deneyimli futbolcu, kulübün yaklaşan lig maçları öncesinde fiziksel durumunu değerlendirecek. Yeniden oynasa da ortak sahiplik görevleriyle yetinse de Ravenna'nın bundan sonraki maç kadroları büyük ilgi görecek.