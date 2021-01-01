Antonio Adan için ret cevabı alan Beşiktaş'ta transfer rotası Tomas Vaclik'e döndü

Yeni sezona yeni bir kaleciyle girmeyi planlayan Beşiktaş, Portekiz ekibini ekini ikna edemeyince, Sevilla'nın kalecisine yöneldi.

Türk futbolunu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, Avrupa'da da iddialı olacak bir takım için kolları sıvarken, Portekiz'den sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Portekiz basınının önde gelen gazetelerinden O Jogo siyah-beyazlı takımın Sporting Lizbon'un kalecisi Antonio Adan'ı istediğini öne sürdü.

Beşiktaş'ın bu sezon Sporting Lizbon ile şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki kaleci için oldukça cazip bir teklif yaptığı belirtilen haberde Adan'ın da bu teklife sıcak baktığı ancak Portekiz ekibinin bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncusunu takımda tutmaya kararlı olduğu vurgulanırken, Beşiktaş'ın reddedildiği belirtildi.

Rota Vaclik'e döndü

Habere göre Sporting Lizbon'da yılda 650 bin euro kazanan ve kazancının önemli bir kısmını vergi olarak ödeyen Adan'a yıllık vergisiz 1 milyon euro'nun biraz üzerinde en az iki senelik sözleşme teklifi yapan Beşiktaş, oyuncuyu ikna etse de Sporting engeline takıldı.

Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Ruben Amorim'in takımı Adan'ın Beşiktaş'a gitmesine onay vermedi.

Öte yandan İspanyol basınından AS, Sevilla'nın Alaves ile oynadığı maçta son kez kaleyi koruyan Çek kaleci Tomas Vaclik'in yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini öne sürdü. Sevilla'da bu sezon kaleyi Bono'ya kaptıran 32 yaşındaki Vaclik'in sözleşmesi sona ererken, teknik direktör Julen Lopetegui de oyuncusuna veda etti.

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