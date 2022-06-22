Antonella Roccuzzo kimdir? PSG süperstarı Lionel Messi 'nin eşi hakkında bilmeniz gereken her şey

Arjantinli yıldız, çocukluğundan beri aşık olduğu kadınla 2017 yılında evlendi ve bu daha bir başlangıçtı.

Lionel Messi, Barcelona'ya katılmak için bir çocuk olarak memleketi Rosario'dan ayrıldı, fakat şehirle olan bağları güçlü kaldı.

Ancak bu bağlardan hiçbiri, Arjantin'de birlikte büyüdüğü ve şimdi üç çocuğunun annesi olan Antonella Roccuzzo ile uzun süreli ilişkisinden daha güçlü olamaz.

Messi ilk olarak 2009'da bir kız arkadaşı olduğunu doğruladı ve 30 Haziran 2017'de yıldızlarla dolu olan bir törenle evlendiler.

Antonella kimdir ve yedi kez Ballon d'Or kazanan bir süperstar ile nasıl tanıştı? GOAL, Messi’nin sırdaşı hakkında bilmeniz gereken her şeyi size getiriyor.

Who is Antonella Roccuzzo?

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Roccuzzo, Messi gibi Rosario'da doğdu ve Paris Saint-Germain yıldızının çocukluk arkadaşı Lucas Scaglia'nın kuzenidir.

Messi, - özellikle gençken - utangaçlığıyla ünlüdür, ancak genç yaştan itibaren Antonella'ya aşık olduğu ve onu görme şansı elde etmek için düzenli olarak Scaglia'nın ailesinin evini ziyaret ettiği söyleniyor.

Arjantin'de üniversiteye gitti - sosyal iletişime geçmeden önce odontoloji eğitimi aldı - ve daha sonra Leo, Barselona’ya transfer olmak için İspanya’ya taşındı.

Muhtemelen son birkaç yılda çiftin üç oğlu Thiago, Mateo ve Ciro'yu büyütmeye odaklanmış olsa da, Luis Suarez'in karısı Sofia Balbi ile ortaklaşa başlatılan kendi ayakkabı serisine sahip.

Infobae'ye göre, Antonella'nın Leo ile olan ilişkisi, Messi'nin bir arkadaşının trafik kazasında ölmesinin ardından onu teselli etmek için Rosario'ya dönmesinden sonra filizlendi.

Bunun 2007'de olduğu söyleniyor, ancak ilişkileri yıllarca gizli tutuldu.

Genel olarak konuşursak, Antonella, Instagram'da 19 milyondan fazla takipçiye sahip olmasına rağmen, spot ışıklarından uzak durmaya devam etti.

34 yaşındaki oyuncunun Suarez'in eşi Sofia ve Cesc Fabregas'ın eşi Daniella Semaan ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Lionel Messi'nin kaç çocuğu var?

Leo ve Antonella'nın üç oğlu var; Thiago, 2 Kasım 2012 doğumlu, 11 Eylül 2015 doğumlu Mateo ve Ciro, 10 Mart 2018'de dünyaya merhaba dedi.

Messi, vücuduna dövme yaptırdığı çocuklarına övgüler yağdırıyor ve aynı zamanda isimlerini kramponlarında da gösteriyor.

Gururlu bir baba olan Arjantinli süperstar, ayrıca Instagram hesabında düzenli olarak aile fotoğraflarını paylaşıyor.

Messi ve Antonella ne zaman evlendi?

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Yaklaşık dokuz yıllık bir çift olan ve o zamanlar iki çocuğu olan Messi ve Roccuzzo, nihayet 30 Haziran 2017'de memleketleri Rosario'da düzenlenen bir törenle evlendiler.

Messi'nin kulübü ve milli takımdan arkadaşları, büyük günü kutlamaya gelirken bir otel ve kumarhane kompleksi olan City Center’daki yerlerini aldılar.

Düğün, eski bir Arjantinli askeri subay tarafından yönetilen devasa bir güvenlik personeli ekibi tarafından güvenlik altına alındı ve taraftarların, yakınlardaki törenin canlı akışını izlemelerine izin verildi.

Güney Amerika'ya gidemeyenler için Barcelona'da daha küçük bir tören düzenleneceği konuşuldu, ancak bu ayrıntı doğrulanmadı.

Messi ve Antonella, 2021 yazında Arjantinli yıldızın Paris'e şok bir şekilde transfer olmasına kadar Katalonya'da birlikte yaşadılar.

Barça, tılsımlı kaptanı için yeni bir sözleşmeyi karşılayamadığı için, bonservissiz olarak PSG’ye gidişine izin verdi.

Parc des Princes’te iki yıllık bir sözleşme imzalayan Messi, 2023 yılından sonra başka bir macerayı arayabileceğini müjdeliyordu.

O, hiçbir zaman doğduğu ülkeye dönme arzusundan asla vazgeçmedi.

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