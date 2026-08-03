Anton Gaaei’nin Ajax’tan Eintracht Frankfurt’a transferi kesin olarak suya düştü: işte nedeni

Anton Gaaei'nin Eintracht Frankfurt'a transferi kesin olarak gerçekleşmeyecek. Bunu Adi Hütter'in EintrachtTV'ye yaptığı açıklamalar ortaya koydu. Alman ekibinin teknik direktörü, üstün yetenek Elias Baum'un takımda kalacağını duyurdu. Böylece Gaaei'nin transferine artık ihtiyaç kalmadı.

Frankfurt başlangıçta sağ kanat için yeni bir oyuncu transfer etmek istiyordu ve Gaaei de önemli adaylardan biri olarak öne çıkmıştı. 23 yaşındaki Danimarkalı, bir süre önce kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler zorlu ilerliyordu.

Baum'un Frankfurt'ta kalacağının netleşmesiyle bu görüşmeler artık kesin olarak sona erdi. Yirmi yaşındaki üstün yetenekle Borussia Dortmund ve Hamburger SV başta olmak üzere çeşitli kulüpler ilgileniyordu. Son adı geçen kulüp 3 milyon euro teklif etti ancak bu teklif hemen reddedildi.

Hütter, “Elias Baum Eintracht Frankfurt'ta kalıyor. Onu burada tutuyoruz” dedi. “En başından beri onunla ilgili kendi değerlendirmemi yapmak istediğimi söyledim.”

Hütter artık bunu yaptı. “Onu dinamik bir bek olarak görüyorum. Kalitesi varsa kendi altyapından çıkan genç bir oyuncuya şans vermen gerekir. O kalite de onda var. Umarım bu ona güven verir.”

Gaaei'nin bu transfer döneminde Ajax'tan ayrılıp ayrılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Çünkü şu anda sağ bek pozisyonunda Lucas Rosa'nın tek gerçek alternatifi o.

Gaaei, pazar günü FC Volendam karşısında 1-3 kazanılan hazırlık maçında açılış golünü atmıştı. Ajax ile sözleşmesi ise 2028 ortasına kadar devam ediyor.