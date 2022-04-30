Bir dönem West Ham forması giyen Anton Ferdinand, Declan Rice'ı Manchester United'a gitmesinin "amaçsız" bir transfer olacağını söyleyerek uyardı.

Son yıllarda İngiliz futbolunun yükselen yetenekleri arasına giren Rice, orta sahada sergilediği performansla West Ham'ın ligde ilk dört yarışına girmesini sağladı.

United ve Chelsea gibi dev kulüplerin ilgisini çeken 23 yaşındaki oyuncunun Old Trafford'da aradığını bulamayacağını öne sürenlerden biri de Anton Ferdinand.

Ferdinand ne söyledi?

Premier Lig'de bir maç eksiğiyle Manchester United'ın iki puan gerisinde yedinci sırada yer alan West Ham, Avrupa Ligi'nde ise yarı finalde mücadele ediyor.

Ferdinand, Erik ten Hag yönetiminde yeniden yapılanma sürecine girmeye hazırlanan United'ın West Ham'dan seviye olarak çok da yukarda olmadığını düşünüyor.

The Sun'a konuşan Ferdinand, Rice hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda gitmesi gereken yer Manchester United değil. Çok büyük bir geçiş süreci yaşıyorlar."

"Ben Rice'ın yerinde olsam Manchester United'a gitmezdim. Ten Hag'ın neler yapabileceğini görmek için birkaç yıl beklerdim. Ajax'ta yaptıklarını Manchester United'a taşıyıp, zirveye oynayacak bir takım yaratabilecek mi, bunu görmek istiyorum."

"Şampiyonluğa oynayacak bir takıma gitmiyorsa West Ham'dan ayrılmasının ne anlamı var? West Ham zaten Avrupa kupaları için mücadele veriyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışıyor."

"Burada üzerine inşa edebileceğimiz bir temel var. Manchester United'da buradakiyle aynı durumda olacak. Değişen tek şey kulübün daha prestijli bir isme sahip olması."

West Ham'da yıldız, United'da sıradan

"Ben bir futbolcu olarak sadece ismi için bir kulübe gitmem. Burada takımın yıldızı ve çok seviliyor."

"Manchester United'da sıradan biri olacak. West Ham'da kalırsa hem takımın yıldızı olup, hem de Avrupa kupaları için mücadele edebilir."

"Ben olsam United'a gitmek yerine burada kalırdım. Ama şampiyonluk iddialısı ekiplerden biri ciddi para teklif ederse West Ham'ın Rice'ı tutması zor olur."

"Gitse bile taraftarlar burada yaptıklarını asla unutmayacak. Her zaman sevilecek ve bir efsane olarak görülecek."

"Eğer 100 milyon sterlin'in üstünde bir gelir sağlar ve bu para kadroya harcanırsa bu durumdan şikayet edemeyiz.

Moyes endişeli değil

Rice'ın West Ham'dan gelen kontrat yenileme teklifini iki kez reddettiğine dair haberler çıkmıştı. Londra kulübünün 2024'te bitecek olan sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

West Ham menajeri David Moyes, Rice'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına ihtimal vermiyor.

"Dec'i seviyoruz, üç yıl daha sözleşmesi var, bu yüzden panik yapmak için bir sebep göremiyorum."

"Belki de daha fazla para istiyordur. İnsanlar sözleşme tekliflerini reddedebilir. Bu futbolda alışılmadık bir durum değil, bir pazarlık taktiği olabilir."