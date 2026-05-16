Manchester City, kulüp tarihindeki sekizinci FA Cup şampiyonluğunu kazandı. Wembley'de oynanan finalde, teknik direktör Pep Guardiola'nın takımı Chelsea'yi 0-1 mağlup etti. Maçın tek golünü Antoine Semenyo attı.

Jorrel Hato, Chelsea'nin ilk onbirinde yer aldı. Manchester City'deki iki Hollandalı oyuncu, Nathan Aké ve Tijjani Reijnders, yedek kulübesinde kaldı. Rayan Cherki de maça yedek kulübesinden başladı.

İlk yarı pek de heyecan verici geçmedi. Semenyo, Omar Marmoush ve João Pedro'nun birkaç şansı vardı, ancak golü bulamadılar.

Maçın yarım saatinden biraz sonra Manchester City, Erling Braut Haaland ile skoru açacak gibi görünüyordu. Ancak gol, asist yapan Matheus Nunes'in ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle iptal edildi. İlk yarının bitimine az bir süre kala Haaland'ın şutu Robert Sánchez tarafından ustaca kurtarıldı.

Chelsea ikinci yarıya daha iyi başladı, ancak bu durum Londralılar için büyük fırsatlar yaratmadı. Manchester City için ise maçın bitimine 15 dakika kala nihayet gol geldi. Semenyo, Haaland'ın alçak ortasını destek ayağının arkasından kaleye gönderdi: 0-1.

Enzo Fernández, topu az farkla üstten dışarı atarak Chelsea adına tehlikeli bir pozisyon yarattı. Sahanın diğer tarafında ise Sánchez, Nunes ve oyuna sonradan giren Cherki'nin tehlikeli şutlarını kurtardı. Maçta başka gol olmadı.

Böylece, lig şampiyonluğu yarışında da hala iddialı olan Manchester City, kulüp tarihindeki sekizinci FA Cup şampiyonluğunu kazandı. Guardiola'nın takımı en son 2023 yılında bu kupayı kazanmıştı.